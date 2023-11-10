"Умная брошь" AI-Pin от Humane может заменить смартфоны

Компания Humane представила AI-Pin - устройство в форме броши, оснащённое технологиями искусственного интеллекта. "Умная брошь" весом около 50 граммов действует как голосовой помощник. С её помощью можно снимать фото и видео, принимать и отправлять сообщения, слушать музыку, следить за состоянием здоровья, также есть функция перевода на разные языки в режиме реального времени. Новый гаджет может выступать заменой смартфону или "умным часам".

У AI-Pin нет дисплея, но есть лазерный проектор, при помощи которого пользователь может проецировать нужные данные на любую поверхность - например, на собственную ладонь. Также у него есть камера, микрофон и датчики движения, что позволяет владельцу общаться с AI-Pin голосом и жестами.

AI-Pin использует технологии ChatGPT-4. Его операционная система под названием Cosmos сама подбирает технологии, соответствующие запросу владельца, поэтому пользователям не потребуется загружать специальные приложения. Таким образом, владельцам AI-Pin не нужно управлять множеством приложений и настроек: с гаджетом достаточно просто "поговорить".

Humane обещает выпустить первые AI-Pin в продажу 16 ноября. Стоимость устройства - 699 долларов. Кроме того, владельцу будет необходима ежемесячная подписка на доступ к программе.

Компания Humane - стартап, основанный бывшими сотрудниками Apple. За доступ к технологиям искусственного интеллекта и "облачному" хранению данных отвечают Microsoft и создатель ChatGPT, компания OpenAI.