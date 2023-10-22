Уничтожение культуры. Россия незаконно присваивает музейные ценности

Во время полномасштабной войны Россия вывозит музейные ценности со временно оккупированных территорий Украины. По международным законам это является военным преступлением. Счет похищенных экспонатов идет на десятки тысяч. Незаконное перемещение культурного достояния, принадлежащего Украине, проводится под видом организации выездных выставок. Другим предлогом для вывоза исторических ценностей служит их "спасение" из небезопасных районов.

В конце сентября в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в аннексированном Россией Севастополе открылась выставка древних артефактов, найденных при раскопках Каменной Могилы – памятника эпохи палеолита в Запорожской области. Местность, на которой расположен археологический памятник, находится под российской оккупацией с марта прошлого года, и вывоз исторических экспонатов в Крым не был согласован с украинскими властями.

Выставка объектов, привезенных из оккупированной части Запорожской области, – не единичное мероприятие. В мае в заповеднике инсталлировали похожую экспозицию, а в ноябре прошлого года российские власти решили сделать Каменную Могилу филиалом заповедника "Херсонес Таврический". Работы по вхождению нового филиала в состав Херсонесского заповедника уже ведутся. Это делается якобы для того, чтобы Каменная Могила "стала привлекательной для туристов". При этом украинские ученые говорят о бессмысленности объединения двух музеев с научной точки зрения.

Тем временем часть экспонатов самого Херсонеса отправили в Россию, на выставку "Золото Византии". Она проходит в Новгородском кремле. "На выставке представлено более 200 экспонатов. Фрески, мозаики, россыпи смальты, церковная утварь наглядно свидетельствуют о былом великолепии херсонесских и новгородских храмов. Изысканные изделия из золота, бронзы, глины, кости и других материалов рисуют картины повседневной жизни", – говорится в описании.

Перемещение экспонатов из Крыма в Новгород также не было согласовано с Украиной. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым действия оккупационной администрации расценили как "целенаправленное похищение перед неминуемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины и освобождением соответствующих территорий".

Вывозом музейных ценностей для проведения временных выставок дело не ограничивается. В конце сентября, после двух успешных украинских атак по российским военным объектам в аннексированном Севастополе, на сайте местного управления МЧС появилось сообщение о том, что перед спасателями стоит задача эвакуировать в безопасные районы не только население, но и культурные ценности.

По данным Центра национального сопротивления Министерства обороны Украины, оккупационные власти собираются вывезти в Россию 300 тысяч экспонатов из хранилищ Херсонесского заповедника. Это весь основной фонд музея. Сообщается, что в заповеднике готовят акты передачи объектов на реставрацию для дальнейшего экспонирования за пределами Крыма.

Получить комментарий администрации "Херсонеса Таврического" по этому поводу не удалось.

Ущерб не поддается оценке

Россия "сознательно и целенаправленно" занималась незаконным присвоением чужих культурных ценностей начиная с 2014 года. Поэтому нынешние действия оккупационных властей не вызывают удивления, считает украинский культуролог и политический обозреватель Евгений Сависько: "Россия хочет не только нанести Украине материальный ущерб, но и уничтожить пласты крымской культуры. Это нужно, чтобы переписать историю проживавших и проживающих в Крыму этносов, а заодно украинского, русского и османского государств".

По словам Сависько, экспроприацией занимаются не дилетанты, а профессионалы, точно знающие истинную историческую, культурную и материальную ценность украденного: "Все это делается по указанию высшего руководства Российской Федерации. Организация и координация незаконного вывоза экспонатов из Крыма идет как минимум на уровне Министерства культуры России и центрального аппарата ФСБ".

При этом действия российских должностных лиц, отвечающих за вывоз украинских культурных ценностей, могут показаться хаотичными и непродуманными. Ведь нынешняя ситуация отличается от той, что была в 2014 году.

"Действия Российской Федерации подпадают под определение "незаконное перемещение" и "незаконное присвоение". Для России механизм таких действий не отработан на уровне федерального центра, поскольку во время оккупации Крыма в 2014 году незаконное присвоение произошло без перемещения. Именно поэтому организация и сопровождение незаконных перемещений передана оккупационным администрациям музейных учреждений Крыма – "Херсонесу Таврическому", Центральному музею Тавриды и другим", – говорит сотрудник Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" и общественной организации "Крымский институт стратегических исследований" Денис Яшный.

Специалисты не берутся даже приблизительно оценить культурный и материальный ущерб, нанесенный оккупационными властями.

Потери можно назвать словом колоссальные

"На то есть ряд причин. Первая – отсутствие достоверного перечня того, что хранилось в музеях до начала оккупации Крыма в 2014 году. Не только того, что было представлено в выставочных залах, но и хранилось в фондохранилищах, было на реставрации за пределами музеев и экспонировалось за пределами полуострова и Украины. Вторая – частные коллекции. Их обладатели не очень любят рассказывать о своем достоянии. Разве что в исключительных случаях. Это делается как из-за соображений безопасности, так и из-за не совсем прозрачных механизмов приобретения экспонатов. Что хранилось у них? Где эти экспонаты сейчас? Что уцелело, что разграблено, а что добровольно-принудительно продано? Какова судьба владельцев? Стоит поднимать и вопросы, касающиеся ценных изданий, хранившихся в крымских библиотеках. А как обойти вниманием местные архивы? Все, что там хранилось, – собственность Украины. И о возвращении всего этого нужно говорить уже сейчас", – говорит Евгений Сависько.

По словам Дениса Яшного, главным документом, подтверждающим право собственности Украины на те или иные музейные экспонаты, являются инвентарные книги. "В 2022 году музейные сотрудники, часто рискуя жизнью, спасали или копировали эти перечни предметов. На сегодняшний день мы можем апеллировать только к цифрам, но не к сведениям о качественном составе коллекций. Поэтому потери можно назвать словом колоссальные. Но что стоит за этим словом – точно никто не может сказать", – добавил сотрудник заповедника "Киево-Печерская лавра".

Глава отдела стратегического планирования киевского Института правительственных отношений, историк Екатерина Штепа не исключает, что Москва будет наживаться на торговле краденым: "Часть культурных ценностей может быть уничтожена и не подлежать реставрации или восстановлению, а другая часть может быть незаконно вывезена, и россияне не будут публично это признавать. В частности, они могут сыграть роль черных археологов, похищая и перепродавая экспонаты на черном рынке".

Как вернуть украденное

Вернуть похищенные исторические ценности в Украину будет чрезвычайно сложно, говорят специалисты. Даже обращение в международные судебные инстанции не является гарантией успеха.

"Россия не признает решений международных судов, если они не в ее пользу. А разыскать награбленное на территории огромной по площади страны нереально. Разве что какие-то экспонаты "засветятся" в известных российских музеях", – считает Евгений Сависько.

У Украины есть немалый опыт борьбы с российскими методами культурной экспроприации

"Перед тем как говорить о том, сможет или не сможет Украина вернуть [принадлежащие ей культурные ценности], нужно посмотреть на несколько являющихся базовыми неприятных вещей. Первое – это перечень того, что нужно возвращать, который сейчас не ведется государством, а только музейщиками. Второе – нужно понять, кто же будет судиться. Какое учреждение будет истцом? Очень многие музеи не хотят и не имеют возможности это делать. Поэтому сегодня главное, что должно делать общество и государство, – это составление перечней утраченного и подача исков в правоохранительные органы", – настаивает Денис Яшный.

По его словам, еще одной проблемой будет то, что после 2014 года на подконтрольных России территориях Украины проводились незаконные археологические раскопки. Все найденные там предметы никогда не состояли на украинском учете. Поэтому отыскать их и заявить на них требования будет практически невозможно.

По мнению Екатерины Штепы, шанс на возвращение украинских культурных ценностей появится в том случае, если они будут вывезены на экспозицию в третьи страны: "У Украины есть немалый опыт борьбы с российскими методами культурной экспроприации, которые являются грубым нарушением международного права. Еще в 2014 году получил огласку конфликт вокруг скифского золота. Экспонаты из крымского музея до аннексии отправились на выставку в Нидерланды, а позже россияне подали многочисленные иски о том, чтобы выставка вернулась обратно в Крым, который на тот момент уже был оккупирован. Спор удалось решить только в судебном порядке, экспонаты вернулись в Украину, где есть легитимная власть. Изучив детали этого кейса, можно будет вернуть и другие украденные ценности, если они будут находиться на территории третьих стран. Если же россияне больше не решатся вывезти исторические предметы за границу, это будет гораздо более долгий процесс, и, вероятно, без успешного финала для нас", – отмечает историк.

Штепа предлагает эвакуировать украинские культурные ценности подальше от линии фронта: "Лучший способ избежать сложного процесса возвращения экспонатов – уберечь их".

Системное мародерство

Российские войска начали вывозить экспонаты из украинских музеев на захваченных территориях с первых дней большой войны. От действий оккупационных сил пострадали учреждения культуры Мариуполя, Херсона, Каховки и других городов.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины подсчитали, что от российской агрессии пострадали 835 объектов культурного наследия и 1702 объекта культурной инфраструктуры, в том числе 99 музеев (данные на конец сентября 2023 года). Действия российской стороны в ведомстве назвали военным преступлением и сравнили с ограблениями музеев в годы Второй мировой войны.

В аннексированном Крыму опустошение музейных коллекций началось еще до полномасштабного вторжения. После 2014 года назначенные Москвой власти полуострова неоднократно отправляли экспонаты из заповедника "Херсонес Таврический", Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского, Ханского дворца в Бахчисарае и других музеев на выставки в Россию. Сколько вывезенных объектов вернулось домой, а сколько "потерялось" по дороге – неизвестно.

После начала аннексии Крыма российские власти приняли под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения на полуострове. Правительство страны распорядилось включить более 220 объектов в аннексированных регионах в список культурных объектов федерального значения. С тех пор отследить перемещения большинства ценных исторических экспонатов для украинской стороны не представляется возможным.