Российские приставы захватили собор украинской церкви в Крыму

Российские судебные приставы в аннексированном Крыму 11 мая ворвались в здание кафедрального собора Православной церкви Украины. Об этом сообщил в фейсбуке журналист Андрей Щекун.

В операции приняли сотрудники российского министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Представители ведомства заявили, что "освобождают помещение" в соответствии с законом. Как утверждается, церковная община не переоформила документы на пользование храмом в российском юридическом поле.

В кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе проводит богослужения община Православной церкви Украины, ранее входившая в состав Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В 2019 году власти аннексированного Крыма потребовали от верующих освободить здание собора, сославшись на истечение договора аренды. В августе 2020 года Европейский суд по правам человека обратился к российским властям с требованием прекратить притеснения украинской церкви в Крыму.

В октябре 2022 года Кабинет министров Украины распорядился временно передать здание собора и церковное имущество из собственности Автономной республики Крым в государственную собственность Украины, после этого подконтрольный России арбитражный суд расторг договор аренды.

Российское министерство заявило, что после конфискации у ПЦУ собор будет передан в пользование Русской православной церкви, чтобы сохранить "целевое назначение помещений."

Отъём здания храма в аннексированном Крыму происходит на фоне выселения украинскими властями разных уровней общин Украинской православной церкви из соборов и монастырей. Москва считает УПЦ частью Русской православной церкви и резко протестует против таких решений.

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