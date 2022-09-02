UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границей

Картами китайской платёжной системы UnionPay иностранных банков больше нельзя расплатиться в торговых точках, использующих терминалы российских банков-эквайеров, которые находятся под санкциями . Об этом рассказали РБК два источника в банках и собеседник на платежном рынке. В UnionPay отказались комментировать эту информацию.

По словам одного из источников, карты китайской платежной системы перестали работать "в апреле-мае". Другой собеседник РБК в крупном банке считает, что решение UnionPay связано с опасением вторичных санкций.



В марте после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и ввода санкций из России ушли крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard. Их иностранные карты не работают в России, а российские — за границей.

UnionPay остается единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты UnionPay. Однако многие иностранные онлайн-магазины не принимают платежи по выпущенным в России картам UnionPay. Об этом ещё в апреле писал "Коммерсантъ".

Официально китайская компания никак не объявляла об ограничениях работы с санкционными банками, но весной стало известно, что она запретила выпускать свои карты таким банкам. Причина этого решения, по данным источников РБК, также кроется в опасениях вторичных санкций.



Под самые жесткие блокирующие санкции США попали крупнейшие в России и Европе банки-эквайеры. Это Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк. РБК направил запросы крупнейшим банкам-эквайерам.