Visa и Mastercard перестанут работать с российскими банками

Платёжные системы Visa и Mastercard приостановят работу с российскими банками из-за украинской войны. Это означает, что российские карты этих систем не будут работать за границей, а иностранные — в России.

Ранее о приостановке работы с российскими банками сообщила платёжная система American Express. Платежи российских банков внутри страны будут обеспечены Национальной системой платёжных карт.

За границей россиянам придётся пользоваться картами альтернативных систем — например, российской "Мир" или китайской China UnionPay.

Карты "Мир" принимаются в 10 странах мира, в том числе — в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, ОАЭ, на Кипре и в частично признанных республиках на территории Грузии. Unionpay выпускают всего несколько российских банков, но они должны приниматься в части торговых точек и банкоматов в 150 странах мира.