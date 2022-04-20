UnionPay опасается сотрудничать с подсанкционными банками России

Китайская платежная система UnionPay опасается сотрудничать с крупными российскими банками, которые оказались под санкциями. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в пяти крупных банках России.

Один из собеседников издания сообщил, что UnionPay приостановила переговоры, но о том что решение связано с санкциями, официально не подтверждено.

Ранее о планах сотрудничества с платежной системой UnionPay сообщали "Сбербанк", "Альфа-банк", "Открытие" и ВТБ. Промсвязьбанк, который выпускал карты UnionPay еще до попадания под санкции, перестал это делать, рассказали в call-центре кредитной организации. Три источника РБК сказали, что эти банки не смогут выпускать карты UnionPay.

После российского вооружённого нападения на Украину многие страны ввели против Москвы жёсткие санкции. Среди прочих они затронули банки. В начале марта свою работу в России платёжные системы Visa и Mastercard. Держатели карт этих систем не могут расплачиваться ими за границей, поэтому российские банки рассматривали китайскую UnionPay как альтернативу американским системам.

Источник РБК на платежном рынке пояснил, что банки из стран, которые ввели санкции в отношении российских кредитных организаций, не обслуживают их карты независимо от платежной системы.