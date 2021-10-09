Университет Гонконга потребовал от местной оппозиционной организации демонтировать памятник жертвам разгона протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Скульптура была установлена 24 года назад и должна быть демонтирована до среды, 13 октября, передаёт издание Hong Kong Free Press.

Администрация университета отправила требование о демонтаже скульптуры Альянсу в поддержку патриотических демократических движений Китая — некоммерческой организации, ставящей своей целью привлечение к ответственности организаторов подавления протестов. Тогда, по официальным данным, погибло около 250 человек. Независимые наблюдатели утверждают, что погибших могло быть больше тысячи.

Демонстрации в Пекине в 1989 году начались после смерти бывшего генерального секретаря ЦК компартии Ху Яобана, которого считали сторонником либерализации и продолжались полтора месяца. Участники требовали демократизации Китая и отмены политической монополии Компартии. Для разгона власти применили танки. Многие активисты протестного движения бежали в Гонконг. В материковом Китае вся информация о событиях 1989 года до сих пор закрыта от общественности.

До 2020 года года Гонконг пользовался широкой автономией в Китае в рамках принципа "одна страна — две системы". На территории города действовало своё законодательство, отсутствовала цензура, официально действовала оппозиция. Пекин фактически отменил особый статус города, в нём проходят аресты и суды над противниками коммунистического режима, акции протеста с сотнями тысяч участников были, в конечном итоге, подавлены.