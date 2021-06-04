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В Гонконге задержана организатор акции в память о Тяньаньмэне

Чоу Хан Тун

В Гонконге утром в пятницу задержали активистку продемократических сил Чоу Хан Тун.

В качестве вице-председателя Чоу входит в руководство местного альянса, который организует ежегодные мероприятия в память о жертвах жестокого подавления студенческих протестов в Китае, на площади Тяньаньмэнь, в 1989-м году. В нынешнем году отмечается 32-я годовщина со дня стрельбы по демонстрантам 4-го июня.

Задержанной Чоу Хан Тун вменяют в вину призывы к незаконным выступлениям. Второй год подряд власти Гонконга запрещают памятные акции, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Чоу задержали рано утром у её офиса люди в штатском. Активистку посадили в машину и увезли. В беседе с "Би-би-си" незадолго до этих событий Чоу, юрист и правозащитница, заявляла, что готова к возможному аресту.

К тому, чтобы воспрепятствовать акциям, власти Гонконга привлекли тысячи сотрудников полиции. В городе они оцепили Парк Виктории, где обычно люди каждый год собираются на траурные мероприятия в память о сотнях, а возможно, и тысячах погибших на Тяньаньмэне.

Гонконг и Макао – единственные китайские территории, где жителям разрешали подобные публичные выступления, связанные с разгоном массовых акций за реформы в КНР. В Макао, где запрет также объявляется второй год подряд, власти подчеркнули, что планы организаторов нарушат уголовное законодательство.

Несмотря на это Чоу Хан Тун продолжала призывать к памятным акциям. "Включите свет, где бы вы не находились, будь то телефон, электронные свечи или свечи обычные", - написала правозащитница у себя на странице в Фейсбуке.

Нынешняя годовщина впервые отмечается в условиях вступившего чуть менее года назад в Гонконге закона о национальной безопасности. Его принятие инициировал Пекин. Поправки дают Китаю право пресекать действия, которые будут восприняты им как угроза национальной безопасности, в частности, протесты. Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Пекин обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века. Почти за год действия этих поправок были арестованы около ста человек.

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