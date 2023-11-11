Вуз в Петербурге проверяют по статье о "нежелательной организации"

В отношении Европейского университета в Петербурге составили два административных протокола об участии в деятельности "нежелательной организации", пишет в субботу "Медиазона". В публикации говорится, что материалы поступили в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

Дату проведения судебных заседаний пока не назначили. Причина составления протоколов неизвестна.

Сотрудничество с организацией, получившей в России статус "нежелательной", или репосты её материалов, влечёт сначала административный протокол. Повторное нарушение, участие в руководстве "нежелательной организации" или финансовые взносы грозят уже уголовным преследованием.

Издание "Ротонда" выяснило, что поводом для административного разбирательства в отношении Европейского университета стали книги в его библиотеке. Они были изданы при поддержке Института "Открытое общество" и Института Кеннана. Обе организации в России объявлены "нежелательными". При этом сами книги посвящены таким темам, как музеи Петербурга, культурные различия наций и глобализация. Среди них есть также произведения древнекитайских философов.

В мае прокуратура и Рособрнадзор проверяли петербургский вуз на экстремизм. После этой проверки, как сообщили "Ротонде" в университете, прокуратура передала в суд материалы о двух административных делах за сотрудничество с нежелательной организацией. Европейскому университету грозит штраф до ста тысяч рублей. С прокуратурой университет не согласен и готовит возражения.

В октябре 2023 года Генпрокуратура признала "нежелательной организацией" Центрально-Европейский университет (CEU) в Австрии. По мнению ведомства, вуз дискредитирует российские власти и войну против Украины, а его учебные программы обесценивают и искажают российскую историю, преуменьшают заслуги российских учёных и деятелей культуры. С этим вузом сотрудничали преподаватели Европейского университета в Петербурге, отмечает Север.Реалии.

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