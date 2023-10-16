Центрально-Европейский университет объявлен "нежелательным" в России

Генеральная прокуратура России внесла в реестр "нежелательных организаций" Центрально-Европейский университет (CEU). В качестве причины для запрета ведомство указало, что CEU продвигает "ценности открытого общества и демократии". По мнению Генпрокуратуры, "усилия организации сосредоточены на дискредитации специальной военной операции [так в России официально называют войну в Украине - РС] и политического руководства Российской Федерации".

Вуз был основан в 1991 году на средства миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. Это частное некоммерческое образовательное и исследовательское учреждение, аккредитованное в Венгрии, Австрии и США. Его кампусы расположены в Будапеште, Вене и Нью-Йорке, там учатся студенты и аспиранты из более чем 100 стран. В постановлении Генпрокуратуры местом приписки университета указана Австрия.

CEU делает упор на изучение социальных и гуманитарных наук. При основании вуза одной из его целей было заявлено развитие открытого общества в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза.

Среди его выпускников - министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, российский политолог Григорий Голосов, латвийский политик Мария Голубева, украинская писательница Лариса Денисенко, четвёртый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, российский философ Михаил Немцев, бывшая министр обороны Грузии Тинатин Хидашели, и многие исследователи и общественные деятели.