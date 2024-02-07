Ураганы стали настолько сильными, что им требуется новая категория

Из-за глобального потепления ураганы стали настолько сильными, что им требуется шестая категория по пятибалльной шкале. Ввести новую категорию предложили американские учёные Майкл Вехнер и Джеймс Коссин.

Исследователи рекомендуют относить к шестой категории ураганы со скоростью ветра 309 километров в час и более. Сейчас их включают в пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона, которая начинается от скорости ветра 252 километров в час.

За последнее десятилетие учёные обнаружили пять мегаураганов, которые могли бы получить шестую категорию. Среди них тайфун "Хайян", унёсший жизни более шести тысяч человек на Филиппинах в 2013 году, и ураган "Патрисия", максимальная скорость которого достигала 346 километров в час, когда он сформировался вблизи Мексики в 2015 году.

Исследователи также отметили, что, хотя количество штормов из-за глобального потепления не увеличивается, их интенсивность возрастает. Это происходит из-за того, что перегретый океан даёт дополнительную энергию для быстрого усиления ураганов.

"Наша главная цель – привлечь внимание к тому, что изменение климата влияет на самые сильные ураганы", – сказал Вехнер.

Устойчивое изменение погоды уже способствовало тому, что Австралийское метеобюро добавило в свои карты фиолетовый цвет для отображения сильной жары, а в США ввели три новые категории предупреждения о растущем тепловом стрессе, которому подвергаются кораллы.