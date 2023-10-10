Исследование: ущерб от природных катастроф составляет $16 млн в час

Глобальный ущерб от стихийных бедствий составляет порядка 16 миллионов долларов в час. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на новозеландских учёных.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, впервые подсчитаны убытки, связанные с глобальным потеплением, из-за которого штормы, наводнения, волны тепла и засухи учащаются и становятся более интенсивными.

Согласно исследованию, усреднённый ущерб от природных катастроф, случившихся с 2000 по 2019 год, составляет 140 миллиардов долларов в год. Оценка значительно варьируется от года к году и не включает косвенные издержки: например, снижение урожайности сельхозкультур или повышение уровня моря.

Две трети этой суммы приходятся на гибель людей: учёные исходили из 7 миллионов долларов за потерянную жизнь, позаимствовав эту "стоимость" из расчётов правительств США и Великобритании. Всего же от природных катастроф за двадцать лет пострадали около 1,2 миллиарда людей, или шестая часть населения Земли.

Ураганы, согласно исследованию, наносят наибольший ущерб, далее по разрушительности следуют волны тепла, наводнения и засухи.

Исследователи полагают, что их методика может быть использована для расчётов вложений в Фонд помощи бедным странам, страдающим от стихийных бедствий. Кроме того, с её помощью можно быстро оценить ущерб от природной катастрофы, что позволит быстрее выделять средства, считают учёные.