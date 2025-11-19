Уральца, обругавшего мальчика в шапке Z, приговорили к 4,5 годам колонии

Жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, отправленного ранее в колонию-поселение за то, что он обругал школьника в шапке с буквой Z, приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима по новому делу – об оправдании терроризма. Об этом сообщает "Медиазона".

Новое дело против Неустроева возбудили из-за разговора в колонии, где он "в присутствии других осужденных дал положительную оценку" убийству провоенных активистов Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Оба погибли в результате взрывов, организованных, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Их гибель расценили как теракты, соответственно любые высказывания, в которых следствие усматривает их одобрение, квалифицируются как "оправдание терроризма". Известны десятки случаев подобных уголовных дел.

Как пишет "Медиазона", в последнем слове Неустроев, у которого третья группа инвалидности, попросил оставить его в колонии-поселения, так как только там он может получать необходимую медицинскую помощь. Он полностью признал вину.

"Я пересмотрел свое мировоззрение, полностью поддерживаю политику Российской Федерации и президента. Совершенное преступление – это самая большая ошибка в моей жизни, и она больше не повторится", – передает издание слова Неустроева.

Весной 2023 года Неустроев обругал школьника в шапке с буквой Z, это попало на видео. Было возбуждено уголовное дело. Первоначально уральцу назначили штраф, но после возмущения видных провоенных деятелей дело рассмотрели вновь. По новому приговору Неустроеву назначили три года колонии-поселения, признав его виновным в хулиганстве с угрозой применения насилия по мотивам политической ненависти.

В августе 2025 года стало известно, что Неустроева внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Тогда не было известно, с чем именно это связано, известно было лишь, что он проходит по "террористической" статье.