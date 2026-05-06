Уральцам, бежавшим из СИЗО, вынесли новый приговор

Верх-Исетский суд Екатеринбурга 6 мая вынес приговор двум уральцам, ранее осуждённым за попытку поджога военкомата, за побег из СИЗО. Обоим суд назначил по три года лишения свободы. С учётом предыдущего приговора Александр Черепанов получил 8 лет лишения свободы, а Иван Корюков 7,5 лет, эти сроки будут исчисляться с сегодняшнего дня.

Историю первого за 30 лет успешного побега из СИЗО Екатеринбурга рассказывает в среду "Медиазона".

25-летние Черепанов и Корюков - друзья с детства. В ночь на 7 мая 2023 года их задержали у военкомата в Екатеринбурге с пятилитровой канистрой бензина. Они рассказали, что за поджог военкомата неизвестные в интернете обещали им 40 тысяч рублей. По словам обоих, они не собирались поджигать здание, а хотели получить деньги и обмануть заказчика. Однако суд приговорил Черепанова к 7 годам, а Корюкова - к 9,5 годам колонии строгого режима.

Посчитав приговор несправедливым, Черепанов задумался о побеге. В СИЗО он имел возможность общаться с Корюковым и предложил тому бежать вместе.

Побег произошёл утром 1 сентября 2025 года. В ночь побега, как пишет "Медиазона", Черепанов вскрыл свою дверь самодельной отмычкой из электрода, а потом выпустил друга. Через прогулочный дворик они забрались на чердак СИЗО, преодолели три линии колючей проволоки, пробежали по крышам и по берёзе перелезли через забор. Пропажу тюремщики обнаружили только спустя шесть часов после побега.

После побега Корюков и Черепанов были объявлены в розыск. Никакого определённого плана у друзей не было. Целую неделю они скрывались в лесу, питаясь ягодами и грибами. 7 сентября они переночевали в пустом дачном домике и забрали оттуда одежду и консервы, но "уходя помыли посуду и прибрались за собой", а мать Корюкова позже возместила ущерб хозяевам дачи. На следующий день Черепанов был задержан, ещё через неделю нашли и Корюкова. Их отправили в тот же СИЗО, а ФСИН выставила им счёт за поиски на 727 тысяч рублей. Против трёх бывших сотрудников СИЗО возбудили уголовное дело о халатности.