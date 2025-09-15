Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Задержан второй бежавший из СИЗО по делу о поджоге военкомата

Екатеринбург. Полиция
Екатеринбург. Полиция
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

В Екатеринбурге был задержан второй осуждённый по обвинению в попытке поджога военкомата, бежавший ранее из СИЗО. Об этом в понедельник пишет пресс-служба УФСИН по Свердловской области. Опубликовано также, как утверждается, фото задержанного. Это 24-летний Иван Корюков. Местный "4 канал" утверждает, что он был задержан в районе Уктус в Екатеринбурге.

Корюков и осуждённый по тому же делу Александр Черепанов бежали из СИЗО 31 августа. В ночь на 8 сентября Черепанов был задержан, розыск Корюкова продолжался.

Обоих жителей Свердловской области ранее осудили по статье о покушении на теракт. По версии следствия, они намеревались за деньги поджечь в мае 2023 года военкомат Кировского и Октябрьского района Екатеринбурга. Черепанов получил семь лет колонии, Корюков — девять. Осуждённые находились в СИЗО в ожидании отправки в колонию. После побега их объявили в федеральный розыск. СМИ сообщали об отставке начальника колонии.

Учения "Запад 2025"
Embed
Учения "Запад 2025"

No media source currently available

0:00 0:20:09 0:00

Учения "Запад 2025"

Польша стянула военных к границе


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG