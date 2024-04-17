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Уровень реки Тобол стремительно растёт – превышена опасная отметка

Курганская область, 11 апреля 2024 года
Курганская область, 11 апреля 2024 года

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области стремительно растёт, превысив опасную отметку в 850 сантиметров.

По последним данным, река у Кургана поднялась до 894 сантиметров, повысившись на одиннадцать сантиметров за два часа. В нескольких населённых пунктах, расположенных вдоль русла Тобола, вода приближается к отметке в десять метров, а в одном – уже превысила одиннадцать.

Власти Курганской области призывают жителей зон затопления срочно эвакуироваться. К утру 17 апреля были эвакуированы более 13 тысяч человек. Многие уехали к родственникам, около 900 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе больше двухсот детей.

По данным властей, в регионе развёрнуто 16 пунктов временного размещения, которые могут вместить более пяти тысяч человек. Также работают пять приютов и площадок для домашних животных – они готовы принять 530 зверей. Обсуждается размещение сельскохозяйственных животных.

Вода всё ещё прибывает. Эвакуация продолжается. Отменены два авиарейса "Курган – Москва" (позже в аэропорту сообщили, что отмена связана с низкой загрузкой бортов), в Тополях затопило котельную. На территории области действует режим чрезвычайной ситуации.

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