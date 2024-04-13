Уровень реки Урал у Оренбурга вырос до 1171 сантиметра

К утру 13 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11,71 метра, сообщает губернатор региона Денис Паслер.

Это выше пикового значения, которое предполагали власти накануне. Они прогнозировали 11,65 метра.

По словам Паслера, последние четыре часа река не поднимается. "Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнётся спад", – пишет он.

Уровень воды в Урале у Орска упал ещё на 23 сантиметра, отметил Паслер. Сейчас он составляет 731 сантиметр, сообщает администрация Оренбургской области. "Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни", – пишет Паслер. Тем временем жители Орска стоят в длинной очереди за питьевой водой.

Паслер признаёт, что обстановка остаётся сложной и в ряде районов пик паводка ещё впереди.

По сведениям властей, в регионе остаются затопленными более 12 тысяч домов и свыше 17 тысяч приусадебных участков. Из пострадавших зон эвакуированы больше 13 тысяч человек, около тысячи из них находятся в пунктах временного размещения.

Жители затопленных территорий подали почти 193 тысячи заявлений на финансовую помощь. Власти удовлетворили пока только около шести тысяч просьб. Единовременная выплата составляет 20 тысяч рублей на человека, при полной утрате имущества обещают сто тысяч рублей.