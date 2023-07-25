Уроженца Чечни поместили в депортационный центр в Швейцарии

Бежавший от принудительной мобилизации 25-летний уроженец Чечни Магомед Гелагаев был помещен властями Швейцарии в психиатрический диспансер, а после вмешательства правозащитников - в депортационный центр. Об этом сайту Кавказ.Реалии рассказал представитель самопровозглашённой Ичкерии в Швейцарии Лачин Мамишов.

"Из-за мобилизации он покинул Чечню, через Восточную Европу приехал в Швейцарию и находился в лагере для беженцев. Около месяца назад Магомеда поместили в психиатрическую больницу – после начала войны и мобилизации у него наблюдались панические атаки, общее расстройство и паника при виде людей в униформе", – рассказал Мамишов.

В ситуацию вмешались представитель Ичкерии в Швейцарии и правозащитная организация "Европейский дом мира", после этого Гелагаева выпустили из больницы, а через два дня поместили в депортационный центр, где также содержится другой чеченец Али Батаев.

Правозащитники взяли ситуацию на контроль и намерены по просьбе жены Гелагаева в ближайшее время его посетить.