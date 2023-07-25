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Уроженца Чечни поместили в депортационный центр в Швейцарии

Иллюстративное фото

Бежавший от принудительной мобилизации 25-летний уроженец Чечни Магомед Гелагаев был помещен властями Швейцарии в психиатрический диспансер, а после вмешательства правозащитников - в депортационный центр. Об этом сайту Кавказ.Реалии рассказал представитель самопровозглашённой Ичкерии в Швейцарии Лачин Мамишов.

"Из-за мобилизации он покинул Чечню, через Восточную Европу приехал в Швейцарию и находился в лагере для беженцев. Около месяца назад Магомеда поместили в психиатрическую больницу – после начала войны и мобилизации у него наблюдались панические атаки, общее расстройство и паника при виде людей в униформе", – рассказал Мамишов.

В ситуацию вмешались представитель Ичкерии в Швейцарии и правозащитная организация "Европейский дом мира", после этого Гелагаева выпустили из больницы, а через два дня поместили в депортационный центр, где также содержится другой чеченец Али Батаев.

Правозащитники взяли ситуацию на контроль и намерены по просьбе жены Гелагаева в ближайшее время его посетить.

  • 40-летний Али Батаев жил в Украине и получил там вид на жительство, но с началом полномасштабной войны был вынужден эмигрировать в Европу. В сентябре 2022 года власти Швейцарии его задержали, с тех пор он находится в депортационном центре. В середине июля Батаев объявил о 30-дневной голодовке – в настоящий момент она длится уже более 40 дней. Правозащитники сообщали о визите кадыровцев к родственникам беженца в Чечне.
  • Представители чеченской диаспоры провели митинги в Берлине и Стокгольме против депортации из Швейцарии Али Батаева, обратившегося за международной защитой. Батаев убежден, что в случае возвращения его ждет расправа.
  • В апреле Европейский суд по правам человека попросил власти Франции об отсрочке экстрадиции в Россию уроженца Чечни Бувайсара Т. На родине его обвиняют в двойном убийстве, но адвокат настаивает на недоказанности причастности подзащитного к преступлению и вероятных пытках в случае выдачи сотрудникам российских правоохранительных органов.

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