Трамп: США причислят наркокартели к террористическим организациям

США намерены официально причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Я работаю над этим вопросом последние 90 дней... Это непростой процесс, через который необходимо пройти. Мы в середине этого процесса", - сообщил Дональд Трамп в телевизионном интервью. Сразу после убийства в Мексике 9 американских граждан - трех женщин и шестерых детей, членов секты мормонов, осевшей в Мексике более ста лет назад, Дональд Трамп предложил мексиканскому правительству совместными с Соединенными Штатами усилиями "стереть наркокартели с лица земли". Согласно предварительным данным мексиканских властей, 4 ноября автомобили, в которых ехали американцы, попали в засаду, устроенную членами наркокартелей. Мормоны, как предполагается, стали объектом атак по ошибке.

Согласно американским законам, любая поддержка террористической организации является незаконной, их членам запрещен въезд в Соединенные Штаты. Финансовые институты обязаны выявлять и блокировать средства этих групп.

Министерство иностранных дел Мексики заявило во вторник о намерении провести экстренную встречу с представителями госдепартамента США. Мексиканская сторона также хочет обсудить проблему контрабанды оружия из Соединенных Штатов.