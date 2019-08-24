США собираются открыть консульство в Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с предложением открыть консульство в столице Гренландии - городе Нууке. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на письмо Госдепартамента США.

Речь идет о восстановлении дипломатического присутствия США на датской территории поскольку американское консульство в Нууке существовало с 1940 по 1953 годы. США имеют «стратегический интерес в укреплении политических, экономических и коммерческих связей в арктическом регионе», - говорится в письме в Комитет по международным отношениям Сената, и по этой причине Госдепартамент считает целесообразным открыть диппредставительство в Нууке.

В цитируемом Associated Press письме подчеркнуто, что постоянное дипломатическое присутствие позволит США развивать более глубокие отношения с официальными лицами и общественностью Гренландии и что консульство станет важным компонентом усилий по расширению присутствия США в Арктике.

Госдепартамент заявил, что уже назначил ответственного сотрудника по Гренландии в посольстве США в Копенгагене. В настоящее время запланировано нанимать местный персонал в Нууке. К 2020 году в консульстве будут работать семь штатных сотрудников.

На прошлой неделе известие о том, что Трамп всерьез обдумывает вопрос о приобретении Соединенными штатами Гренландии - крупнейшего острова в мире вызвало сенсацию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею «абсурдной» и заявила, что Гренландия не продается. Трамп в ответ отменил запланированный на начало сентября визит в Копенгаген.