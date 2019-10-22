США могут оставить войска в Сирии для охраны нефтяных месторождений

Соединенные Штаты обсуждают план, согласно которому небольшой контингент американских войск останется в Сирии для охраны нефтяных месторождений, которые могут стать объектом атак в том числе со стороны боевиков ИГИЛ, заявил в понедельник министр обороны США Марк Эспер.

По словам министра, план находится в стадии предварительной разработки и пока не был представлен президенту Трампу. Сам президент Трамп объявил в понедельник, что он хочет вывести все американские войска из Сирии. Однако он сделал две оговорки: "необходимо обезопасить нефть" в одной части страны, и отреагировать на просьбы Израиля и Иордании, которые призвали Белый дом не выводить американский контингент из другой части Сирии. "Кроме этого, по нашему мнению, у нас нет причин" держать американских военнослужащих в Сирии, сказал Дональд Трамп.

Президент Трамп отдал распоряжение о выводе американского контингента из Сирии две недели назад после разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за день до начала операции турецкой армии на приграничной Турции территории Сирии, контролируемой курдскими силами. По словам президента Трампа, он не хотел рисковать жизнью американских солдат, занимавших позиции, которые могли стать объектом атак турецкой армии. Около тысячи американских военнослужащих, находившихся в Сирии, должны были быть выведены в Ирак. Вывод пока полностью не завершен. По некоторым данным, он не коснется небольшого американского контингента, находящегося на юге Сирии, вблизи израильской границы.