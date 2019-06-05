Администрация Трампа ужесточает режим поездок американцев на Кубу

Администрация Дональда Трампа закрывает американским гражданам почти все возможности для законных поездок на Кубу. Эти возможности были предоставлены несколько лет назад администрацией Барака Обамы. Министерство финансов США обнародовало новые правила, согласно которым будут запрещены групповые поездки в образовательных целях на Кубу для граждан США и путешествия на остров на круизных лайнерах, личных самолетах и судах. Новые правила вступают в силу немедленно, исключение делается только в тех случаях, когда люди уже приобрели билеты или находятся в круизе, отбывающем из Кубы.

Перечень новых ограничений не затрагивает перевод денег, отправляемых американцами кубинского происхождения родственникам на острове. Не отменяются полеты американских авиакомпаний на Кубу, но теперь ими могут воспользоваться только американцы, посещающие родственников на Кубе, и ограниченный круг людей, например, журналистов, чьи поездки связаны с выполнением профессиональных обязанностей. Пресс-секретарь министерства финансов США заявил, что в ближайшие месяцы ожидается введение новых ограничений американской администрацией в отношении Кубы.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, который открыл посольство Кубы в Вашингтоне в 2015 году, назвал новые ограничения «атакой на международное право и грубым нарушением гражданских прав всех кубинцев».

Ограничительные правила в отношении Кубы являются реализацией нового политического курса, о котором объявил в апреле советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Этот курс является отступлением от политики потепления отношений с Кубой, проводимой предыдущим президентом Бараком Обамой. Обама восстановил прерванные ещё в начале 1960-х дипломатические отношения с Гаваной и облегчил режим поездок в Кубу для граждан США. Согласно правительственной статистике Кубы, граждане США быстро стали второй по величине группой иностранных туристов после Канады.



Администрация Трампа обвиняет Кубу в поддержке режима президента Николаса Мадуро в Венесуэле, которого Вашингтон не признает законно избранным главой страны. Вашингтон утверждает, что Гавана отправила в Венесуэлу более 20 тысяч военнослужащих, которые и являются главной опорой правительства Мадуро. Куба отвергает эти обвинения и говорит, что речь идёт об отправленных в Венесуэлу врачах и учителях в рамках программы, которая предоставляет Кубе венесуэльскую нефть на льготных условиях.

Администрация также запретила физическим и юридическим лицам США вступать в сделки с более чем 200 кубинскими компаниями и организациями, которые Вашингтон считает связанными с правительством и службами безопасности. В список этих компаний попадают и компании, владеющие гостиницами на острове.

В апреле администрация Трампа также разрешила бывшим собственникам предъявлять иски в американских судах иностранным компаниям, действующим на Кубе и пользующимся принадлежавшим американцам имуществом, национализированным после прихода к власти Фиделя Кастро.

Первые два таких иска были поданы в мае Беном и Гарсией-Бенгочеа в федеральном суде города Майами – крупнейшего центра кубинских иммигрантов в США. Оба истца являются наследниками богатых кубинских семей, в собственности которых находились аэропорт Гаваны, гостиницы, доки, крупные плантации сахарного тростника и табака.