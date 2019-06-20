Иран заявил о сбитом американском беспилотнике

Иран утверждает, что сбил американский беспилотник. Об этом заявил корпус Стражей Исламской революции. По их словам, дрон был сбит над южной провинцией Хормозган.

Беспилотник-шпион якобы вторгся в воздушное пространство Ирана. Государственное информагентство страны называет тип аппарата – RQ-4 Global Hawk. Но, как заявил представитель армии США, американской техники на указанной территории не было, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

Иран заявил о сбитом американском дроне на фоне крайней напряжённости в отношениях между двумя странами. США обвиняют Тегеран в атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе и других враждебных действиях. Эксперты говорят о риске военного конфликта. США уже приняли решение направить в регион ещё тысячу военнослужащих.