СМИ: Стивен Биегун - кандидат на должность посла США в России

Стивен Биегун, представляющий Соединенные Штаты в переговорном процессе с Северной Кореей, рассматривается президентом Дональдом Трампом как кандидат на пост посла США в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Двумя днями раньше новостной ресурс Vox, ссылаясь на двух людей в окружении Дональда Трампа, утверждал, что Биегун является основным претендентом на роль посла.

На прошлой неделе американское посольство в Москве обнародовало письмо нынешнего посла США в России Джона Хантсмана президенту Трампа с просьбой об отставку, в которую посол собирается уйти с 3-го октября. Пока нет информации о других возможных кандидатах на должность главы дипломатической миссии США в России.

56-летний Стивен Биегун изучал политические науки и русский язык в Мичиганском университете. В начале девяностых годов он был главой представительства Международного республиканского института в Москве. В президентство Джорджа Буша-младшего он работал советником по внешнеполитическим вопросам в Белом доме.

В момент наихудших за последние двадцать лет американо-российских отношений должность американского посла в Москве считается одной из самых сложных в американском дипломатическом ведомстве. Джон Хантсман в своем письме написал о том, что американским дипломатам приходится работать во "враждебной" атмосфере. Стивена Биегуна называют ключевой фигурой в организации американо-северокорейского саммита в феврале нынешнего года.