"Устроил Путину веселый новый год". Соцсети о захвате танкеров

Береговая охрана США при поддержке других федеральных ведомств задержала 7 января в северной части Атлантического океана танкер Marinera, ранее известный как Bella 1. Причина задержания – проход судна под флагом другого государства, а также подозрение, что танкер входит в российский "теневой флот". Все члены экипажа находятся под следствием.

Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле заявлял, что будет бороться с российским и китайским влиянием в регионе. Позже стало известно о задержании еще одного танкера – Sophia. А относительно "Маринеры" расследователи Радио Свобода и проекта "Система" выяснили ряд прелюбопытных подробностей, ознакомиться с которыми можно здесь:

Россия уже сталкивалась с задержанием танкеров, предположительно связанных с "теневым флотом". В октябре Франция задержала капитана судна Boracay, о намерениях бороться с теневым флотом заявляла и Дания. В ноябре прошлого года несколько российских танкеров пострадали из-за диверсий в Чёрном море в рамках операции ВСУ.

Захват танкеров стал новостью, не затерявшейся даже на фоне других громких событий – последствий низложения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро или убийства жительницы Миннеаполиса агентами иммиграционной полиции ICE. Естественно, в русскоязычной блогосфере комментариев было больше всего.

Z-каналы и блогеры-лоялисты ожидаемо выражали возмущение, смешанное с обеспокоенностью.





В некоторых случаях обеспокоенность граничила с паникой.

Александр Коц

Оставлять такое без жесткой реакции нельзя ни в коем случае. И гневной отповедью МИД здесь не обойтись. Захват танкера не просто лишит нас крупнотоннажного судна. Последствия могут быть куда печальнее. Трамп, за ночь поставивший на колени 30-миллионную Венесуэлу, сейчас пребывает в эйфории. И на кураже пытается развить успех. Угрожает Гренландии, Кубе, Колумбии, Ирану. И нам.

Если американцы захватят наш корабль, а мы ограничимся риторикой о "красных линиях", это убедит Трампа, что мы – это просто очень большая Венесуэла. Что Россией можно вертеть и так, и этак – действенной "ответки" не будет. И американский президент начнет "борзеть" на украинском треке, выдвигая для нас заведомо невыполнимые условия по мирному урегулированию. И все закончится тем, что на линии боевого соприкосновения будет стоять американская армия.

Сергей Советкин

Трамп решил начать мировой беспредел. Скоро эти танкеры ставить будет некуда в портах США, а жилплощадь в тюрьмах придется расширять. А зато у некоторых россиян появляется возможность пожить в США на полном гособеспечении с их стороны. А что, Бут посидел и депутатом Госдумы, как Бутина, стал.

В общем, устроил Трамп Путину и некоторым аятоллам веселый новый год.

Очень многие комментаторы не без злорадства отмечают весьма скромную, назовем это так, реакцию российских властей на захват танкеров, называя это унижением Кремля.









Рауф Насиров

Мне очень интересно чем ответит Кремль на демонстративный захват американцами российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. Не сомневаюсь, что ответит. Для России важна не истина, а престиж военной державы, которой все должны бояться. Но теперь Трамп показал, что Кремль – это какашка без палочки и бояться ее нечего. Это вторая пощечина по Путину, которую нанес Трамп. Первая была с захватом Николаса Мадура, где спецназ США показал, что может очень даже ювелирно работать. Настолько, что захватывает президента другой страны и при этом уничтожает граждан третьей, то есть кубинцев, охранявших Мадуро. У России такое не получилось, хотя в 2022 году она и планировала захватить Украину за 3 дня.

Олег Грищенко

Удар по резиденции, похищение президента Венесуэлы, захват танкера – это ￼￼реакция на проявленную слабость.

Думаю, что надо разработать систему немедленного реагирования на вражеские происки.

Первое предупреждение.

Семь предупреждений – угроза применения взыскания.

Восемь угроз применения взыскания – немедленная и жесткая вербальная реакция.

Девять немедленных и жестоких вербальных реакций – отдача приказа.

Пятнадцать отдач приказов – решительные меры.

Решительные меры – ноты, их вручение, вменение и реализация врученных нот в пределах допустимых обязательств.

И тут уже страх и трепет у Трампа!









Д.А. Медведев действительно не заставил себя ждать:

Действия оборзевших американцев – это преступный захват гражданского судна. И ответ на него должен быть совсем не в рамках Конвенции по международному морскому праву. Тем более, как отметил один крупный правовед, ему international law и вовсе не нужно.

В любом случае нужно учитывать, что нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный Бедлам. И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины (зампред СБ РФ имеет в виду удар ракетой "Орешник", нанесенный в ночь на 9 января российскими войсками по энергетическому объекту в Львовской области – РС).

Не менее громким было и возмущение ряда депутатов Госдумы. Генерал-лейтенант Андрей Гурулёв призвал в качестве "асимметричного ответа" ударить "Орешником" по Европе – в частности, по немецкому оружейному концерну Rheinmetall:

Что нам мешает нанести удары, к примеру, по Rheinmetall, который выпускает боеприпасы для Украины? Ничего не мешает. И на этом боеприпасы закончатся. Нам нужна политическая воля перекрыть все каналы.

Потрясает "Орешником" и прокремлевский аналитик Игорь Коротченко:

Захват американскими ВМС при деятельной британской поддержке танкера «Маринера», шедшего под российским флагом, «за нарушение введенных США санкций», является крайне опасным прецедентом по дальнейшему полному прекращению российского морского судоходства на Балтике силами европейских стран НАТО.

Реакция России на это может быть только одна - демонстративный удар БРСД «Орешник» в безъядерном варианте по одной из военно-морских баз НАТО на побережье Балтийского или Северного моря - с решительной готовностью к дальнейшей ядерной эскалации в случае продолжения противником военно-морской блокады российских портов.

Современное политическое евродерьмо не понимает и не принимает других аргументов.

Другой депутат, Алексей Журавлев, призвал дать США "щелчок по носу" и атаковать американский фолот торпедами.

Есть и несколько конспирологические предположения относительно случившегося в Атлантике:





Значительная часть комментаторов, впрочем, старается не терять голову и просто анализирует ситуацию в более широком контексте.

Новости/Коротко о главном

Реакция в Москве на этот раз вышла за рамки протокольных нот. Призыв Алексея Журавлева к торпедной атаке на катера Береговой охраны США — это публичная артикуляция того тупика, в котором оказался Кремль. Несмотря на присутствие в районе захвата российской подлодки и военных кораблей, силовой перехват Marinera американским десантом произошел беспрепятственно. Теперь российские власти вынуждены выбирать: либо признать бессилие своих военных гарантий для «теневых» судов, либо идти на неконтролируемую эскалацию ради спасения экипажа, обвиняемого в финансовом пособничестве венесуэльскому режиму.

Николай Сухинский

Никакого силового ответа на захват США танкера «Маринера» не будет, реакция Москвы ограничится резкими заявлениями МИД, обращениями в международные организации и риторикой про «пиратскую акцию» и нарушение свободы судоходства.

Причин несколько. Сам захват юридически завязан на санкционный режим США, и в американских документах «Маринера» проходит как «Bella 1», ранее включённая в список «теневого флота», якобы перевозившего нефть из Ирана и Венесуэлы в обход ограничений. Любая попытка силового ответа в международных водах автоматически переводит конфликт в плоскость прямого военного столкновения с США, а к этому в Москве не готовы ни политически, ни экономически.

Евгений Добренко

За что боролись, на то и напоролись.

Эта мысль не нова. Она высказывалась еще в первую каденцию Трампа: Путин как главный мировой bully и разрушитель мировых правил блекнет на его фоне. Однако во вторую каденцию куда более агрессивный и решительный Трамп грозит не просто затмить Путина, но обыграть его по всем статьям и выставить посмешищем (самое страшное для диктатора). Нет, он с ним не пререкается, презрительно его не игнорирует, демонстративно не изолирует - даже подчеркнуто уважительно привечает, но действует сигналами, при этом постоянно ставя на место зарвавшегося конкурента, и - размазывает по столу.

За годы Байдена Путин привык быть главным и единственным еnfant terrible в мировой политике. Но теперь у него появился мощный конкурент. И двоим им на этой сцене не блистать. Тем более, что Трамп, в отличие от Путина, профессиональный шоумен.

Александр Морозов

Санкции против Лукойла и Роснефти (конец октября 2025) оказались болезненными для РФ. Весь год стоял вопрос о теневом танкерном флоте, и вот оказалось, что вопрос этот решен самым радикальным образом. Дальше анонсировано быстрое принятие законопроекта Грэма-Блюменталя. Очевидно, что эти полномочия окажутся ударом по российским экономическим прокси, то есть по параллельному импорту. Ясно, что правительства Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Сербии, дубайский русский хаб уже сейчас обдумывают, что будет при вторичных санкциях, накладываемых на конкретную страну, каковы последствия, какими инвестиционными проектами и технологическим развитием придется жертвовать ради Кремля. Одновременно, альянс поддержки Украины в Европе вывел на панель обсуждение участия европейских (или любых других) военных контингентов на территории Украины (в случае прекращения огня). Этого не будет. Но это открывает дверь к реализации четвертого возможного шага - реализации программы защиты украинского неба силами коалиции от ударов российской авиации. Раз переговорный процесс зашел в тупик, Кремль демонстративно авиаударами обесточивает во время зимы крупные города, то напрашивается принимать решение о том, чтобы изменить концепцию защиты неба. Это будет четвертый шаг (санкции - теневой флот - "отключение" Центральной Азии от Кремля - защита неба).





Ну и в качестве "вишенки на торте":