Утка ныряет задом. Мерхат Шарипжанов – о выходном пособии

Вот уже почти три недели граждане Казахстана пребывают в шоке, пытаясь разобраться в том, что случилось. Как так произошло, что буквально за пару дней подконтрольная Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи система, тщательно выстраивавшаяся три десятилетия независимости, рухнула на волне народного гнева, заставив верного, казалось бы, бывшему президенту нукера, его ставленника Касым-Жомарта Токаева, которого многие считали куклой на руке лидера нации – елбасы, дистанцироваться от своего патрона?

Казахстанцы давно привыкли к перманентно проблемному Жанаозену на нефтедобывающем юго-западе страны с его то затухающими, то вновь вспыхивающими протестами, где даже после убийства нефтяников в декабре 2011 года (когда, согласно официальным данным, 16 демонстрантов были застрелены полицейскими) протестные настроения сохранялись, раздражая власти. И вот с приходом Нового года гром грянул снова, на этот раз его раскаты оказались мощнее прежних – глупая идея чиновников вдвое повысить цены на сжиженный газ стала спусковым крючком больших волнений в Жанаозене, которые были подхвачены сначала в Мангистауской области, вскоре перекинувшись на всю страну. Десятки тысяч жителей многих городов под лозунгом "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") вышли на улицы, требуя ухода из политики Назарбаева, отставки Токаева и правительства.



Запоздалое решение президента вернуть цены на сжиженный газ на прежний уровень демонстрантов не успокоило. Протестующие уничтожали указатели улиц с именем Назарбаева, в административном центре Алматинской области Талдыкоргане снесли памятник "отцу-основателю" современного Казахстана. И вот тут произошло нечто странное: непонятные группы погромщиков появились на улицах старой столицы Казахстана Алматы, уводя мирные прежде протесты совершенно в другое русло. Провоцировались нападения на силовиков, оказались разгромлены витрины магазинов и ресторанов, подожжены административные здания, и это дало повод для того, чтобы полиция открыла огонь на поражение.



Подобное в Казахстане уже было: 35 лет назад, в холодном декабре 1986-го, тысячи молодых казахов вышли на эту же самую площадь в огдашней Алма-Ате, протестуя против решения Михаила Горбачева заменить первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева "русским из России" Геннадием Колбиным. Тогда два дня подряд с протестующими вели переговоры, а на третий день, 18 декабря, на площадях появились непонятные люди, спровоцировавшие столкновения с милицией и солдатами внутренних войск, отправленными в столицу из других городов и весей "нерушимого Союза". Демонстрация была жестоко разогнана, точное количество убитых до сих пор остается неизвестным. Эти события остались в истории как Желтоксан ("Декабрь"). Примечателен тот факт, что Назарбаев, который занял при Колбине пост главы правительства Казахстана, публично назвал протестовавшую казахскую молодежь "алкоголиками, наркоманами, националистически настроенными элементами", порочившими образ советских граждан.

Токаев через 35 лет заявил, что в первые дни 2022 года на Алматы "напали 20 тысяч экстремистов, прошедших подготовку на базах террористов за рубежом". Словарь изменился, да это и понятно, и обстоятельства изменились, и мир уже не тот. Теперь, чтобы оправдать ввод в Казахстан российских войск (извините, войск из некоторых стран уже бывшего "нерушимого союза", или ОДКБ) таких слов, как "наркоманы и алкоголики" или "националистически настроенные элементы", недостаточно. Но где же эти "террористы", напавшие на Алматы, захватившие аэропорт, сжегшие мэрию города, здание правящей партии "Нур-Отан", захватившие оружие в здании Комитета национальной безопасности? Правозащитники, журналисты, обычные граждане требуют представить данные – что за террористы, кого они представляли, что они требовали? Пока представили только одного "иностранного террориста", гражданина Кыргызстана, который на камеру признался, что согласился участвовать в нападении на Алматы за 200 долларов. Но оказалось, что это известный в своей стране джазовый пианист Викрам Рузахунов; пришлось его освободить и вернуть в Бишкек на волне возмущений киргизского правительства.



16 января начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов заявил, что во время волнений в Алматы 4–6 января "террористы совершили семь нападений на морги и похитили 41 тело своих сообщников". Как тут не вспомнить казахскую поговорку Сасқан үйрек артпен сүнгийдi ("Испуганная утка ныряет задом")? Днём ранее представитель генеральной прокуратуры заявил, что, по предварительным данным, в ходе волнений убиты 225 человек. А правозащитники составляют списки убитых и без вести пропавших, представляя доказательства случаев, когда от выстрелов в голову погибли жители Алматы, многие из которых вообще не имели отношения к протестам.



События 35-летней давности в Алматы называют первой трещиной советской системы, которая рухнула через пять лет. Назарбаев, уже став президентом независимого Казахстана, написал в одной из своих книг, что он во время протестов 1986-го "встал впереди колонны" демонстрантов и повёл их за собой. Что напишет Токаев, если события января 2022-го тоже станут трещиной в системе, которую пытается выстроить Владимир Путин, пока неизвестно. А своего рода трещиной развитие событий в Казахстане назвать можно уже сейчас.

Всё указывает на то, что идут переговоры с представителями семьи солнцеликого о выходном пособии для клана, потерявшего контроль над страной

Во-первых, Владимир Путин убедился, что назарбаевская система, при которой условный верховный лидер управляет государством через ручного президента, очень хрупка. Во-вторых, войска ОДКБ, пробыв в Казахстане меньше недели, покинули страну, к удивлению наблюдателей и разочарованию "патриотов" в России. Токаев, нарочито решительно объявивший о том, что он пригласил войска ОДКБ в Казахстан, так же нарочито решительно объявил, что войска альянса покинут страну до 19 января. Произошло это на фоне уверений министра иностранных дел Китая Ван И о том, что Пекин готов поддержать правительство Казахстана, которое способно самостоятельно справиться со всеми проблемами. Если учесть, что Россия пытается в последние годы сблизиться с Китаем в своём противостоянии с Западом (в этом тандеме, конечно же, Китай находится в гораздо более тяжелой весовой категории), то версия, согласно которой Россия неожиданно ушла из Казахстана по "просьбе" товарищей из Пекина, представляется вполне вероятной.



Токаев всё это время всеми силами пытается спасти лицо, порционно выдавая все новые и новые "доказательства" своего отхода от клана Назарбаева. Не называя имени бывшего президента, Токаев с высокой трибуны заявил, что при елбасы в стране "появилась прослойка слишком богатых людей", что пришло время "отдать народу должное", атаковал компанию, аффилированную с младшей дочерью Назарбаева Алией. Дальше – больше: муж Алии Димаш Досанов ушёл с должности председателя правления компании "КазТрансОйл", муж старшей дочери бывшего президента Дариги Кайрат Шарипбаев потерял должность главы компании "Казахгаз". Более влиятельный средний зять Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост председателя национальной палаты предпринимателей. Арестован один из самых лояльных Назарбаеву функционеров, председатель КНБ Карим Масимов (а также два его заместителя) по подозрению в государственной измене. И здесь возникает вопрос: что же всё-таки случилось – измена чиновников или нападение иностранных террористов? Доверенный заместитель Масимова Самат Абиш, племянник Назарбаева (он являлся фактическим руководителем "конторы"), остался на свободе, но уволен. Другой племянник елбасы, Кайрат Сатыбалды, контролирующий семейные финансы, тоже пока на свободе, сообщения о его аресте за рубежом были опровергнуты властями.

Всё указывает на то, что идут переговоры с представителями семьи солнцеликого о выходном пособии для его клана, потерявшего контроль над страной. Назарбаев почти четыре недели не показывался на публике, его пресс-секретарь невнятно сообщал, что босс находится в стране и следит за ситуацией. Воробей способен выклевать глаз соколу, только когда сокол мертв, говорят степняки. Назарбаев, как выяснилось, жив, говорит теперь, что является пенсионером. Договорились?



Перед Токаевым в любом случае стоит нелегкая задача: нужно замазать грязное пятно, которое, вероятно, навсегда останется на его президентском костюме. Речь не только об историческом эпитете "Кровавый", но и о том, что сограждане вряд ли забудут попытку главы государства сдать страну Москве. Токаеву придётся доказывать согражданам, что история с вводом и моментальным выводом войск ОДКБ является повторением дипломатических финтов Абылайхана, в середине XVIII века объединившего родоплеменные союзы казахов и, для сохранения контроля над территорией, присягнувшего одновременно российской императрице Елизавете Петровне и Цинской династии. Сможет ли профессиональный дипломат Токаев сделать подобное?

Похоже, единственный путь для Токаева – провести реальные демократические реформы. Но при таком раскладе на первых же президентских выборах, если они пройдут честно и в обозначенные Конституцией сроки, Токаев, скорее всего, проиграет. До выборов остается два с половиной года, а публичные заявления президента о том, что он лично отдал приказ стрелять по невооружённым людям на поражение без предупреждения и пригласил в страну войска ОДКБ, ещё долго останутся притчей во языцех. Любая же попытка провести выборы по "назарбаевским лекалам", с откровенной фальсификацией результатов, может привести к новым протестам казахстанцев, которые почувствовали: их голос имеет значение.

Мерхат Шарипжанов – обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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