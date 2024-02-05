Утверждено обвинение по делу о госизмене против актёра Канахина

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о госизмене в отношении российского актёра Кирилла Канахина. Обвинение называет его сторонником праворадикальных взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма.

По данным следствия, в августе 2022 года Канахин вступил в "Русский добровольческий корпус" – формирование, воюющее против России на стороне Украины. С января по март прошлого года Канахин, как утверждается, участвовал в боях против российской армии в Херсонской области.

Прокуратура отмечает, что 2 марта прошлого года бывший актёр в составе группы пересёк границу России в Брянской области, участвовал там в боях против российских военнослужащих и совершил теракт в отношении мирных жителей.

Второй раз, как утверждает российское ведомство, Канахин пересёк границу в Белгородской области и участвовал в боях против российской армии.

В марте 2023 года Канахина, который снимался в сериалах "Глухарь" и "Участковый", объявили в федеральный розыск в России, а в апреле – заочно арестовали. Ему грозит пожизненный срок.

В ноябре 2023 года такое наказание заочно получил командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин. Военный суд признал его виновным в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки.

И Канахин, и Капустин внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Русский добровольческий корпус" – вооружённое формирование, воюющее на стороне Украины, но состоящее, как утверждается, исключительно из российских граждан. Согласно заявлениям бойцов, их цель – "освобождение своей земли от путинского режима". В России корпус признан террористической организацией.

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