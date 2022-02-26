Россия закрыла пространство для Болгарии, Польши и Чехии

Россия закрыла воздушное пространство для самолётов Болгарии, Польши и Чехии. Теперь полёты могут выполняться только по специальному разрешению Росавиации или МИД.

Запрет распространяется на полёты в российские аэропорты и транзитные перелёты в воздушном пространстве Российской Федерации.

Зеркальные ограничения введены в ответ на соответствующие решения Софии, Варшавы и Праги, заявили в Росавиации.

Болгария, Польша и Чехия 25 февраля решили закрыть свои воздушные пространства для российских авиакомпаний из-за агрессии Москвы в отношении Украины.

Президент Польши Анджей Дуда допустил введение ограничений для российских путешественников. Чехия приостановила выдачу виз россиянам. Постпред России при Евросоюзе допустил, что ЕС может приостановить выдачу шенгенских виз российским гражданам.