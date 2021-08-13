Власти Афганистана признали переход под контроль талибов Кандагара — второго по населению города страны. 600-тысячная столица одноимённой провинции — важный стратегический пункт на юге республики, бывший когда-то оплотом "Талибана"*.

Накануне ведущее наступление радикальное движение объявило о захвате третьего по размерам города, Герата, в пятницу подтверждёно падение важного стратегического пункта Лашкаргаха. В Кабул вводятся американские войска для эвакуации посольства США.

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До августа 2021 года талибы контролировали только слабонаселённые районы Афганистана. Неделю назад они захватили первую из 34 региональных столиц, 160-тысячный Зарандж. Сейчас под их контролем находятся приблизительно треть региональных центров.

Широкомасштабное наступление стало возможным после вывода из Афганистана американского контингента. На фоне цепи поражений международно-признанного правительства, американские военные пересмотрели прогноз о возможнных сроках захвата талибами Кабула. Теперь Пентагон допускает, что столица может пасть в течение 90 дней.

11 августа президент страны Мухаммад Ашраф Гани прибыл в северный город Мазари-Шариф для организации отпора талибам. Туда же прибыл один из двух вице-президентов, маршал Абдул-Рашид Дустум. В начале-середине 90-х годов он контролировал город и его окрестности, сопротивляясь талибам. Тогда регион называли по его имени Дустумистаном, у него была своя регулярная армия и валюта.

* — движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено. Российское законодательство обязывает СМИ указывать об этом даже в новостях о переговорах российского правительства с членами движения.