В 2021 году Россия произвела рекордное количество мусора

В 2021 году российские предприятия произвели 8,45 миллиарда тонн отходов – максимум за всю историю статистики с 2002 года. Это следует из данных Росприроднадзора, которые изучили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Почти 91% всего мусора в России производят компании по добыче полезных ископаемых: угля (более 5 миллиардов тонн отходов) и металлических руд (более 2,3 миллиарда тонн). Помимо непосредственного вмешательства в земную кору, водные ресурсы и горные массивы, добывающие отрасли загрязняют воздух газами и пылью, а также занимают огромные площади под отвалы пустых пород.

Наибольший вклад в мусорные объёмы России традиционно внесла Кемеровская область, на территории которой находится одно из самых крупных в мире месторождений угля – Кузбасс. В 2021 году регион произвёл 45% всего промышленного мусора страны. Меньше всего отходов у кавказской республики Ингушетия: её вклад в общий массив российского мусора составляет меньше десятитысячной доли процента.

По сравнению с 2002 годом российские предприятия стали производить в четыре раза больше отходов, по сравнению с пандемийным 2020 годом – на 21% больше, с допандемийным 2019 годом – на 9%.

За год две трети российских регионов увеличили производство отходов, причём некоторые – в разы. Республика Тыва – более чем в семь раз, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ростовская область и Бурятия – более чем в три раза, Москва – более чем вдвое. При этом Камчатский край сократил свои отходы на 93%, Калмыкия и Дагестан – более чем на 60%.