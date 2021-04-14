На Байкале ввели режим ЧС из-за угрозы загрязнения химотходами

Власти города Байкальск в Иркутской области объявили режим ЧС с 13 апреля из-за вероятности загрязнения озера отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В сообщении сказано, что в связи с активным таянием снегов возникла угроза перелива вод из так называемых карт-накопителей – хранилищ для отходов комбината, находящихся в непосредственной близости от озера Байкал. "В январе и феврале в Слюдянском районе выпало слишком много осадков. В 2-3 раза больше нормы. Сейчас снег активно тает. Плюс скоро начнутся дожди", - написал в инстаграме глава региона Игорь Кобзев.