На Байкале ввели режим ЧС из-за угрозы загрязнения химотходами

Власти города Байкальск в Иркутской области объявили режим ЧС с 13 апреля из-за вероятности загрязнения озера отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщается на сайте правительства региона.
В сообщении сказано, что в связи с активным таянием снегов возникла угроза перелива вод из так называемых карт-накопителей – хранилищ для отходов комбината, находящихся в непосредственной близости от озера Байкал. "В январе и феврале в Слюдянском районе выпало слишком много осадков. В 2-3 раза больше нормы. Сейчас снег активно тает. Плюс скоро начнутся дожди", - написал в инстаграме глава региона Игорь Кобзев.
- Байкальского целлюлозно-бумажного комбинат закрылся в 2013 году, отработав 47 лет. Предприятие считалось градообразующим для Байкальска с населением около 12 тысяч человек.
- В 2017 году сообщалось о 6,5 миллионах тонн шлам-лигнина, находящегося в хранилищах БЦБК. Этот полимер считают самой опасной частью отходов комбината. Эксперты полагают, что он серьёзно угрожает экологии Байкала – например, при сходе селя в горах ядовитые отходы окажутся в озере.
- В 2019 года первый заместитель Байкальского природоохранного прокурора Алексей Калинин обвинил правительство Иркутской области и "Росгеологию" в том, что они затягивают сроки рекультивации отходов БЦБК.
- В ноябре 2020 года правительство России в третий раз сменило подрядчика, ответственного за ликвидацию накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Ликвидировать отходы должна компания "Федеральный экологический оператор", входящая в структуры Росатома.