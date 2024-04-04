В 2023 году площадь влажных лесов сократилась на размер Швейцарии

В 2023 году площадь тропических лесов на Земле снова сокращалась со скоростью десять футбольных полей в минуту – несмотря на замедление рубки в Бразилии и Колумбии. Об этом говорится в исследовании Института мировых ресурсов и Университета Мэриленда.

За прошедший год было уничтожено 3,7 миллиона гектаров тропических лесов. Это чуть меньше площади Швейцарии или Бутана. Леса, которые сдерживают изменение климата и сохраняют биоразнообразие, горят, их вырубают под сельскохозяйственные угодья: распашку земель и пастбища.

Благодаря политике бразильских и колумбийских властей, площадь уничтоженных за год лесов в них значительно сократилась – на 36% и 49% соответственно. Однако их достижения были перекрыты ростом обезлесения в Боливии, Никарагуа и других странах.

"Мир сделал два шага вперёд и два шага назад, если говорить о потере лесов в 2023 году", – говорит Микаэла Вайс, руководительница мониторинга лесов в Институте мировых ресурсов.

Лидером по обезлесению остаётся Бразилия. За ней следуют Демократическая республика Конго и Боливия, половина лесных потерь которой была вызвана пожарами.

На климатической конференции ООН в Дубае в декабре 2023 года правительства обязались остановить и обратить вспять утрату и деградацию лесов к концу этого десятилетия. Однако данные показывают, что мир далёк от этой цели, а ежегодные потери тропических лесов почти не меняются.