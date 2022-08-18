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Больше половины сгоревших лесов в мире пришлись на Россию

Сгоревший лес в испанской провинции Самора, июль 2022 года

В 2021 году в мире сгорело 9,3 миллиона гектаров лесов – площадь, равная Португалии. Из них более пяти миллионов приходится на Россию. Об этом сообщает "Би-би-си".

Согласно данным платформы Global Forest Watch, за последние двадцать лет территория сгоревших лесов почти удвоилась. В 2021 году в среднем по миру леса горели со скоростью 16 футбольных полей в минуту. Ключевой фактор разрастания пожаров – антропогенное изменение климата, которое приводит к более высоким температурам и засушливым условиям, считают климатологи.

"Изменение климата увеличивает риск более масштабных, горячих и быстро распространяющихся пожаров", – говорит доктор Дуг Мортон, руководитель Лаборатории биосферных наук НАСА.

Северные регионы мира нагреваются быстрее, что приводит к более длительным сезонам пожаров. В северных странах, таких как Канада и Россия, лесные потери от пожаров ощущаются сильнее всего.

По сравнению с предыдущим годом, площадь сгоревших лесов в России увеличилась на 31% – почти до 5,4 миллионов гектаров. Эксперты частично связывают это с длительными периодами жары.

По прогнозам ООН, к концу этого столетия количество экстремальных пожаров увеличится на 50%. Для решения этой проблемы необходимо быстро и значительно сократить глобальные выбросы парниковых газов, говоря учёные.

  • По состоянию на 18 августа 2022 года, в России огонь прошёл почти 3,2 миллиона гектаров леса. Больше всего от пожаров страдает Дальний Восток.

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