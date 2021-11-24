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В Абакане активистов обязали выплатить 123 тысячи рублей полиции

Суд в Абакане взыскал с двух местных активистов 123 тысячи рублей за работу полиции на акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает 19rus.info.

Митинг с лозунгом "Свободу Навальному" прошёл у здания правительства Хакасии. В нём участвовало от 150 до 200 человек. Управление МВД России по Абакану потребовало от Ивана Богатырёва и Максима Челнокова заплатить за сверхурочную работу полицейских на несогласованной акции. Ведомство утверждает, что для "обеспечения общественного порядка" вызвало сотрудников в их нерабочее время.

Обоих активистов уже арестовывали на 10 суток за организацию несанкционированного митинга на площади. Причиной для ареста Богатырёва стали его комментарии об акции в соцсетях и видео в TikTok. Челноков значится среди задержанных в Абакане 23 января. Своей вины оба активиста не признали.

  • В начале ноября суд в Омске постановил взыскать со сторонников политика Алексея Навального Ольги Картавцевой, Даниила Чебыкина, Ричарда Кинга, а также блогера Виталия Шипицина 460 тысяч рублей в качестве компенсации за работу полиции на акции протеста 23 января. В такую сумму МВД оценило дополнительные траты на компенсации полицейским за работу в выходные дни и на бензин для служебных машин.
  • В Уфе суд взыскал более 500 тысяч рублей с местных активистов Лилии Чанышевой, Ольги Комлевой и Ильгама Янбердина за работу полицейских на акции 23 января.
  • После ареста политика Алексея Навального по всей России прошла серия протестов, массовые акции состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля. Полицейские применяли грубую силу, было задержано более 10 тысяч человек.

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