В аэропорту Кабула возобновились эвакуационные рейсы

Эвакуационные полеты из Афганистана возобновились в пятницу, 27 августа, на следующий день после того, как в кабульском аэропорту произошёл взрыв.

С середины августа, после захвата Кабула движением "Талибан" (признано в России террористическим, его деятельность запрещена) США и их союзники эвакуировали из Афганистана более 100 тысяч человек. Талибы разрешили странам Запада вывезти свои миссии, но заявили, что военные должны покинуть аэропорт Кабула, откуда идёт эвакуация, к 31 августа.

Как сообщил в пятницу представитель Минобороны, США эвакуировали более пяти тысяч американцев. По данным Госдепартамента, в Афганистане остаётся более тысячи граждан Соединённых Штатов. Как сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, с ними уже связались и дали инструкции, как добраться до аэропорта Кабула.

Германия прекратила эвакуационные полёты в четверг, 26 августа. Военные вывезли более пяти тысяч человек, среди которых более четырёх тысяч – афганцы. По данным МИД, в стране остаются около 300 граждан Германии. Ранее власти ФРГ заявляли, что в эвакуации нуждаются 10 тысяч человек – это сотрудники германской миссии из числа афганцев, журналисты и правозащитники.

Великобритания проводит завершающую стадию эвакуации людей из Кабула. Приоритет отдаётся британским гражданам, лицам с разрешением на выезд и тем, кто уже находится в аэропорту афганской столицы. Великобритания эвакуировала почти 14 тысяч человек, включая граждан Афганистана. Это вторая по массовости авиаперевозка военно-воздушных сил с 1949 года, со времён блокады Западного Берлина.

Остальные западные страны продолжают вывозить свои миссии и сотрудничавших с ними афганцев.

Власти США заявляют, что до крайнего срока вывода иностранных войск, наступающего в следующий вторник, могут последовать новые террористические атаки.

Взрыв в аэропорту Кабула произошёл 26 августа. Совершил его смертник, который взорвал себя в толпе на одном из въездов на территорию аэропорта. Ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство" (признана в России террористической, её деятельность запрещена). Погибли, по разным данным, около 100 человек, среди которых 13 американских военных. Около 150 человек получили ранения.

Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы опасаются преследований и полагают, что доверять исламистам нельзя.