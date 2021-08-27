В аэропорту Кабула возобновились эвакуационные рейсы

Эвакуационные полеты из Афганистана возобновились в пятницу, 27 августа, на следующий день после того, как в кабульском аэропорту произошёл взрыв.
С середины августа, после захвата Кабула движением "Талибан" (признано в России террористическим, его деятельность запрещена) США и их союзники эвакуировали из Афганистана более 100 тысяч человек. Талибы разрешили странам Запада вывезти свои миссии, но заявили, что военные должны покинуть аэропорт Кабула, откуда идёт эвакуация, к 31 августа.
Как сообщил в пятницу представитель Минобороны, США эвакуировали более пяти тысяч американцев. По данным Госдепартамента, в Афганистане остаётся более тысячи граждан Соединённых Штатов. Как сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, с ними уже связались и дали инструкции, как добраться до аэропорта Кабула.
Германия прекратила эвакуационные полёты в четверг, 26 августа. Военные вывезли более пяти тысяч человек, среди которых более четырёх тысяч – афганцы. По данным МИД, в стране остаются около 300 граждан Германии. Ранее власти ФРГ заявляли, что в эвакуации нуждаются 10 тысяч человек – это сотрудники германской миссии из числа афганцев, журналисты и правозащитники.
Великобритания проводит завершающую стадию эвакуации людей из Кабула. Приоритет отдаётся британским гражданам, лицам с разрешением на выезд и тем, кто уже находится в аэропорту афганской столицы. Великобритания эвакуировала почти 14 тысяч человек, включая граждан Афганистана. Это вторая по массовости авиаперевозка военно-воздушных сил с 1949 года, со времён блокады Западного Берлина.
Остальные западные страны продолжают вывозить свои миссии и сотрудничавших с ними афганцев.
Власти США заявляют, что до крайнего срока вывода иностранных войск, наступающего в следующий вторник, могут последовать новые террористические атаки.
- Взрыв в аэропорту Кабула произошёл 26 августа. Совершил его смертник, который взорвал себя в толпе на одном из въездов на территорию аэропорта. Ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство" (признана в России террористической, её деятельность запрещена). Погибли, по разным данным, около 100 человек, среди которых 13 американских военных. Около 150 человек получили ранения.
- Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы опасаются преследований и полагают, что доверять исламистам нельзя.
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