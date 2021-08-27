Число жертв взрывов в Кабуле превысило 100

Число погибших в результате взрывов, которые произошли в четверг у аэропорта в Кабуле, превысило 100.

По последним данным из кабульских больниц, погибли, по меньшей мере, 90 афганцев, около 150 - пострадали. От полученных в результате теракта ранений умер ещё один военнослужащий США. Таким образом, число жертв среди американских морских пехотинцев, охранявших въезд в аэропорт Кабула, достигло 13. Это крупнейшие одномоментные потери вооружённых сил США за несколько лет. 18 американских военнослужащих получили ранения, все они эвакуированы из Афганистана для получения медицинской помощи, сообщает "Голос Америки".

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Она враждует с контролирующими Афганистан талибами* и совершала против организации теракты. Смертники взорвали себя в толпе у одного из въездов на территорию аэропорта и у расположенного поблизости отеля.

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме с заявлением в связи с терактом. Он назвал погибших американских военнослужащих героями и заявил, что Соединённые Штаты найдут и покарают тех, кто совершил теракт. По его словам, Пентагону уже поручено разработать план ответного удара по радикальным исламистам, совершившим теракты в Кабуле.

Байден также сказал, что эвакуация из Кабула будет продолжена, и планы вывести американских военных из Афганистана к 31 августа не будут пересмотрены. Террористы не смогут заставить США остановить свою миссию, подчеркнул глава Белого дома.

Американские военные в аэропорту Кабула обеспечивают эвакуацию из страны граждан США и других стран. По словам Байдена, число эвакуированных с 15 августа превысило 100 тысяч.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил террористические атаки в Кабуле и отметил "героические усилия" тех, кто находится на местах для обеспечения успеха операции по эвакуации. Франция доведет дело до конца, подчеркнул он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также осудил нападения и заявил, что даже после терактов испанское правительство будет пытаться вывезти как можно больше людей из Афганистана в безопасное место.

Австралия и Норвегия приостановили эвакуацию своих граждан из Афганистана.

В Конгрессе США призывают привлечь к ответственности за гибель американских военнослужащих в результате теракта в аэропорту Кабула президента страны Джо Байдена и представителей его администрации. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти призвал спикера созвать законодателей, которые находятся на каникулах, на чрезвычайную сессию для обсуждения ситуации в Афганистане.

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Республиканцы считают, что теракты в кабульском аэропорту произошли, в том числе, из-за неверных решений, принятых руководством США. "Наши враги воспользовались хаотическим характером вывода войск", –заявил Маккарти.