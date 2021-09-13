Талибы ввели раздельное обучение в афганских университетах

Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), захватившее власть в Афганистане, изменило правила для университетов. Теперь мужчины и женщины должны учиться раздельно и приходить на занятия в соответствии со строгим дресс-кодом, который предполагает полное соблюдение традиций ислама в понимании талибов. Пока неясно, обязаны ли будут студентки полностью закрывать лицо или же можно будет ограничиться хиджабом.

"Талибан" также собирается пересмотреть набор предметов, которые изучают в афганских вузах. Группировка утверждает, что не будет возвращаться к прежним правилам и полностью запрещать женщинам учиться. Это ограничение действовало во времена пребывания талибов у власти с 1996 по 2001 год.

Правозащитники опасаются, что талибы используют раздельное обучение для прикрытия, и женщины не будут получать нормальное образование. Из-за нехватки преподавателей некоторые университеты уже отменили занятия для студенток. А многие из них сами перестали ходить на занятия, опасаясь за безопасность.

В середине августа талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул. До этого момента радикалы участвовали с властями страны в переговорах о создании коалиционного правительства. После захвата власти представители движения заявили, что не нуждаются в коалициях и сформируют правительство самостоятельно. Афганистан объявлен Исламским эмиратом, светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем.

Талибы говорили, что в состав их правительства будут включены женщины, но своё обещание они не сдержали. В недавнем интервью телеканалу Tolo News официальный представитель "Талибана" сказал, что роль женщин заключается в рождении и воспитании детей, а в кабинете министров им находиться не обязательно.

После прихода к власти исламисты помимо прочего запретили женщинам заниматься спортом. Афганки теперь лишаются постов в госучреждениях и коммерческих организациях. Местные СМИ рассказывали о случаях нападения на женщин со стороны талибов за то, что те посчитали нарушением правил шариата.

Представитель ООН по Афганистану рассказала, что организация получает все больше сообщений о нарушениях прав женщин. По данным организации, талибы запрещают женщинам появляться в общественных местах без сопровождения мужчин и не позволяют работать. В некоторых регионах "Талибан" ограничил доступ девочек к образованию.