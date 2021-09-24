Талибы намерены вернуть жестокие телесные наказания в Афганистане

Террористическое и запрещенное в России движение "Талибан" намерено возобновить практику применения жестких наказаний для преступников в Афганистане – речь идет об отрубании рук и смертной казни. Об этом заявил в интервью Associated Press один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби.

"Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности", – сказал Тураби. Он добавил, что такое наказание имеет сдерживающий эффект. По словам представителя "Талибана", еще не решено, будут ли наказания исполняться публично.

В период предыдущего правления талибов в Афганистане за убийство предусматривалось наказание в виде казни, за кражу – отрубание руки, за разбой на дороге – отрубание руки и ноги. Тогда "Талибан" приводил наказание в исполнении публично, в том числе и на спортивном стадионе Кабула. В предыдущем правительстве талибов Нуруддин Тураби возглавлял Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока.

"Все критиковали нас за исполнение наказаний на стадионе, но мы никогда ничего не говорили о законах и о наказаниях, которые используются в других странах, – заявил Тураби. – Никто не должен нам указывать, какие должны быть у нас законы. Мы поступаем, как велит ислам, и мы создаем законы в соответствии с Кораном".