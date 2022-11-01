Талибы в Афганистане создали женское подразделение полиции

Радикальное движение "Талибан", пришедшее к власти в Афганистане, создало женское подразделение полиции. Для работы там привлекают женщин, работавших в МВД до захвата власти талибами в августе прошлого года. Подготовку проходят около 100 женщин, сообщает Афганская служба Радио Свобода.

Правозащитники отмечают, что так талибы хотят сдержать реакцию общества на жестокое подавление женских протестов и привлечь женщин полицейских для работы с активистками на митингах.

Талибы после прихода к власти обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.

В мае этого года талибы обязали женщин не выходить на улицу без необходимости и скрывать лицо на публике паранджой.

Движение вновь запретило женщинам получать образование, чиновницы работают из дома, сообщается об увольнениях женщин с работы, где они могут встречаться с мужчинами.

На днях в Кабуле прошла акция выпускниц университетов с требованием допустить женщин к образованию и предоставить право на работу в госучреждения.

Существующие в Афганистане правила в отношении женщин несколько мягче ещё более суровых мер, которые применялись талибами 20 лет назад – до ввода войск США. Тогда "Талибан" полностью запрещал девочкам и женщинам получать образование за пределами базового.

Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.

Больше новостей Радио Свобода: