Эвакуация жителей затопленных районов под Херсоном затруднена

К вечеру среды и украинские власти на правом берегу Днепра, и назначенные Россией власти на оккупированном левом берегу сообщают об эвакуации жителей из затопленных городов и сёл. После разрушения плотины Каховской ГЭС вода продолжает прибывать. Однако местные жители говорят, что большую часть усилий по эвакуации им приходится предпринимать самостоятельно.

Волонтёры на лодках обплывают затопленные дома и спасают людей и животных. С территорий, находящихся под контролем российских военных, поступают сообщения о том, что военные не разрешают жителям покидать сёла.

Представительница военной городской администрации населённого пункта Алёшки, оккупированного российскими войсками, рассказала Радио Свобода, что 85% территории находятся под водой. Люди сидят на крышах домов.

Мэр Алёшек Евгений Рищук сообщил, что как минимум один человек погиб, двое доставлены в больницы. Местная администрация уточнила, что число жертв может быть намного больше, но в сложившихся условиях подсчёт невозможен. В особенной опасности, по словам Рищука, находятся пожилые люди и инвалиды, неспособные самостоятельно передвигаться.

Назначенный Россией глава Херсонской Области Владимир Сальдо заявил, что в пунктах временного размещения уже находятся четыре тысячи эвакуированных, и есть резерв ещё на пять с половиной тысяч мест.

Назначенный Россией глава города Новая Каховка, где находилась разрушенная ГЭС, ранее сообщил о пропаже без вести не менее семи человек. Полностью под воду ушло село Корсунка. Сёла Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери затоплены по крыши.

Украинские администрации сообщают, что в зоне затопления на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра, оказалось более 80 населённых пунктов. 7 июня были эвакуированы свыше 1400 человек.

Власти Украины заявили, что обратились в Международный уголовный суд в Гааге с требованием расследовать катастрофу на Каховской ГЭС. Украина заявила, что плотину ГЭС подорвали российские военные, под контролем которых она находится уже больше года. Россия назвала произошедшее результатом действий украинских властей, но не предоставили каких-либо доказательств.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду подверг резкой критике ООН и Международную организацию Красного Креста. По словам Зеленского, они не откликнулись на просьбы Украины о помощи жертвам затопления.