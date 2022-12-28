В Крыму арестовали жителей села, слушавших украинские песни

Кировский районный суд в аннексированном Крыму арестовал троих жителей села Золотое Поле. Их обвиняют в публичной демонстрации нацистской символики и дискредитации российской армии.

По данным суда, трое молодых людей вечером у местного магазина слушали украинские песни и громко подпевали. Обвиняемые признали вину. Им назначили административный арест на 11,12 и 13 суток, а также штрафы в размере от 30 до 35 тысяч рублей.

По информации "Медиазон", одним из арестованных может быть крымчанин Валентин Комиссаренко, которого ранее уже штрафовали на 45 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. 11 декабря он громко включил у себя в машине украинскую песню "Червона калина".

Это не первый случай, когда прослушивание украинской музыки приравнивается российскими властями к оправданию нацизма. Например, в сентябре в Крыму суд арестовал на 13 суток, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей, преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозёрова. Он включил в стенах учебного заведения украинскую песню "Байрактар".