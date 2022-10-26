Экс-соратника Навального приговорили к 2,5 годам за реабилитацию нацизма

Суд в Архангельске признал бывшего фотографа местного штаба Навального Руслана Ахметшина виновным по статье о реабилитации нацизма. Он приговорён к 2,5 годам колонии. Прокуратура требовала для него три года лишения свободы.

Вина Ахметшина заключается в том, что на своей странице во ВКонтакте он писал, что СССР и нацистская Германия дв года были союзниками в разделе Польши. Широкие празднования 9 мая он назвал "пошлым карнавалом", предложив вместо проведения парада Победы раздать деньги ветеранам. Кроме того, сообщает SOTA из зала суда, к материалам дела приобщён перепост статьи оппозиционера Виктора Шендеровича, внесённого Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Руслан Ахметшин также должен будет оплатить 181 тыс. рублей издержек за работу экспертизы.

Ахметшин ранее занимался общественной деятельностью, работал фотографом штаба Навального в Архангельске. В мае он пытался покинуть Россию, но был задержан в аэропорту.

24 октября суд в Архангельске также постановил взыскать более 750 тыс. рублей с девяти архангельских активистов, включая и Ахметшина. Тот присутствовал в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО.