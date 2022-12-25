Активисты попросили проверить стенд "о нацизме" на рынке в Воронеже

В Воронеже на Центральном рынке установили стенд "о нацизме" длиной в несколько метров. На нём изображения лидеров нацистской Германии сопровождаются фотографиями украинских политиков, в том числе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом, в частности, сообщил Telegram-канал "ВОРнадзор". Его авторы обратили внимание на использование на стенде фотографии протестующих с плакатом "Смерть руcне! Больше убийств". "Ворнадзор" пишет, что на самом деле это обработанной в фотошопе снимок с мирной акции протеста в Москве, которая проводилась в феврале 2009 года в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. На оригинальном плакате было написано: "Ваше молчание - оправдание убийств".

"При такой агрессивной пропаганде можно предположить, что Россию готовят к тотальной войне", - высказывают опасения создатели "Ворнадзора". Они отмечают, что активисты подали заявление в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку лозунгам на рынке, но там их адресовали в МВД.

Издание "7x7" сообщает об обращении в прокуратуру воронежского активиста Александра Желтухина. В своём заявлении он попросил проверить фотографию на стенде в Воронеже - на предмет возбуждения межнациональной розни.