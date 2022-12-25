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Активисты попросили проверить стенд "о нацизме" на рынке в Воронеже

В Воронеже на Центральном рынке установили стенд "о нацизме" длиной в несколько метров. На нём изображения лидеров нацистской Германии сопровождаются фотографиями украинских политиков, в том числе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом, в частности, сообщил Telegram-канал "ВОРнадзор". Его авторы обратили внимание на использование на стенде фотографии протестующих с плакатом "Смерть руcне! Больше убийств". "Ворнадзор" пишет, что на самом деле это обработанной в фотошопе снимок с мирной акции протеста в Москве, которая проводилась в феврале 2009 года в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. На оригинальном плакате было написано: "Ваше молчание - оправдание убийств".

"При такой агрессивной пропаганде можно предположить, что Россию готовят к тотальной войне", - высказывают опасения создатели "Ворнадзора". Они отмечают, что активисты подали заявление в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку лозунгам на рынке, но там их адресовали в МВД.

Издание "7x7" сообщает об обращении в прокуратуру воронежского активиста Александра Желтухина. В своём заявлении он попросил проверить фотографию на стенде в Воронеже - на предмет возбуждения межнациональной розни.

  • Одной из целей военного вторжения в Украину, начавшегося в феврале прошлого года, в Москве называли необходимость "денацификации" соседней страны. Периодически члены российского руководства в своих выступлениях характеризуют украинские власти как "фашистский режим". Президент Владимир Путин обвинял Киев в "геноциде" жителей Донбасса.
  • Комитет Сената США по международным отношениям 7 декабря принял резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом украинского народа. Геноцидом российские обстрелы украинских городов в ходе нынешнего вторжения называют действия Москвы и власти самой Украины. Парламенты нескольких западных стран в связи с войной в Украине объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом. Такую же резолюцию одобрил и Европейский парламент.
  • Издание "Медуза" напоминает о заявлении ведущих мировых исследователей истории Второй мировой войны, Холокоста, геноцида и нацизма. Они подчёркивали, что российская риторика о нацизме в современной Украине "не подтверждается никакими фактами, отвратительна с моральной точки зрения и глубоко оскорбительна для памяти миллионов жертв нацизма".

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