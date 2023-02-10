В архиве Роскомнадзора обнаружили список оскорблений Путина

"Медиазона" обнаружила в архиве Роскомнадзора, который добыли белорусские "Киберпартизаны", слова, которыми нельзя называть президента России Владимира Путина. В списке их больше семисот.

Согласно пояснению к подборке, употребление этих слов Роскомнадзор считает нарушением только при упоминании президента, в том числе – в подписи к фото Путина.

Из документа следует, что Путина нельзя упоминать в контексте педофилии: например, называть "извращюгой" и "любителем детишек". Также Путина не стоит связывать с сексом – в этот раздел почему-то также попали слова "выборы", "срок" и "митинги".

Самая большая часть – бранные и нецензурные слова. Помимо очевидно обсценных – "тупорылый", "засрун" и "чмырь", в этом перечне есть слова "КГБ", "царь" и "коррупция".

Также проект Настоящего Времени и Радио Свобода "Система" обнаружил в полученном архиве Роскомнадзора классификатор "графических сущностей" – описание картинок для автоматического определения оскорблений президента. Среди них – Путин в образе краба, моли и Гитлера, а также в "президент в мусорном баке".

В российском административном кодексе есть статья об оскорблении в интернете органов власти. Она предусматривает штраф до ста тысяч рублей.