В ноябре 2022 года белорусская хакерская группа "Киберпартизаны" взломала одну из структур Роскомнадзора – Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). Хакеры передали журналистам "Системы" архив документов и писем, скачанный с серверов центра. Эти документы доказывают, что малоизвестное предприятие играет ключевую роль в тотальной государственной слежке за россиянами в интернете, цензурирует независимые медиа, составляет и посылает в Минюст доносы на потенциальных "иноагентов". Специалисты центра собирают "фейки" о российской армии в соцсетях (в том числе на оккупированных территориях), помогают "Яндексу" удалять информацию о преступлениях российских военных в Украине, обучают нейросети искать оскорбления в адрес Владимира Путина и карикатуры, изображающие президента вампиром или крабом. Для упрощения слежки за гражданами ГРЧЦ разработал секретный мессенджер, которым пользуются сотрудники всего силового блока.

"Моральная трагедия"

Утром 8 декабря 2022 года сотрудники филиала Главного радиочастотного центра Роскомнадзора (ФГУП "ГРЧЦ", далее – ГРЧЦ), расположенного в небольшом бизнес-центре на северо-востоке Москвы, спешно наводили порядок в своих кабинетах. Об этом их "на всякий случай" попросил менеджер в рабочем телеграм-чате – в связи с визитом руководства. Врио гендиректора ГРЧЦ Роман Нестеренко в это время совещался в офисе со специалистами отделов. Главный пункт повестки и царящую на встрече атмосферу один из сотрудников описал в чате как "нашу моральную трагедию". Скорее всего, без иронии.

"Трагедия" заключалась в том, что тремя неделями ранее, 18 ноября, хакеры из белорусской группы "Киберпартизаны" объявили об успешном "киберударе" по ГРЧЦ. Как именно готовилось нападение – хакеры не раскрывают. Их пресс-секретарь Юлиана Шеметовец рассказала "Системе", что в сетях ГРЧЦ "Киберпартизаны" оставались незамеченными несколько месяцев. За это время они скачали более двух терабайт данных – документы, программы и содержимое электронных почт сотрудников.

В ГРЧЦ официально признали факт взлома, но заявили, что "ситуация была управляемой" и хакерам не удалось получить доступ к "закрытой информации и критически важной инфраструктуре". При этом во внутреннем чате в телеграме сотрудники ГРЧЦ описывали ситуацию иначе: как минимум до начала декабря сеть центра работала со сбоями, начальник управления информационной безопасности был уволен, а рядовые сотрудники и их родственники призывали друг друга закрывать свои профили в соцсетях, опасаясь угроз.

Один из участников чата ГРЧЦ напоминал, что после президентских выборов и подавления протестов в Беларуси в 2020 году "Киберпартизаны" создали карту "пособников режима", на которую поместили адреса и другие персональные данные силовиков. "Увидимся там [на карте]", – паниковал сотрудник.

Вопрос личной безопасности работников центра обсуждался и на упомянутом совещании у врио гендиректора в декабре. Тогда Нестеренко даже советовал сотрудникам сменить паспорта и обещал правовую поддержку, если в их адрес будут поступать угрозы или из-за утечки личных данных от их имени "возьмут кредит".

"Инцидент курируют на самом верху. Посредством своих связей, в том числе через спецслужбы, купируют распространение информационной волны об инфоповоде", – писал в чате специалист отдела мониторинга СМИ, участвовавший в совещании. Начальство, по его словам, обещало "обговорить возможное централизованное удаление персональных данных через сервисы пробива".

Уже на следующий день после совещания в чате сообщили, что администраторы "одного из ключевых" телеграм-ботов для пробива согласились удалить данные о работниках ГРЧЦ: "Они быстро смекнули по нашему месту работы чем пахнет дело, готовы сотрудничать". Для этого каждому отделу предложили "централизованно" собрать ФИО и паспортные данные коллег.

Почему же сотрудники Главного радиочастотного центра, формально несекретного предприятия, настолько опасаются публичности? "Киберпартизаны" называют ГРЧЦ "главным кремлевским цензором". Среди двух миллионов документов, скачанных со взломанного сервера, "Система" нашла подтверждения принадлежности ГРЧЦ к репрессивному аппарату российской власти.

Из этого расследования вы узнаете:

В конце 2019 года ГРЧЦ создал "полусекретный" мессенджер "Кабинет оперативного взаимодействия" для удобного и защищенного общения между сотрудниками РКН и ГРЧЦ с силовиками: Генпрокуратурой, ФСБ, ФСО, Росгвардией и МВД (в основном – с сотрудниками Центра "Э" ). В групповых чатах специалисты ГРЧЦ публикуют отчеты о "протестных настроениях", а в личных сообщениях присылают работникам Генпрокуратуры ссылки на посты россиян с "фейками" о российской армии. С начала войны ГРЧЦ помог Роскомнадзору выявить более 160 тыс. таких "фейков". Интерфейс мессенджера и содержание его чатов публикуются впервые.

). В групповых чатах специалисты ГРЧЦ публикуют отчеты о "протестных настроениях", а в личных сообщениях присылают работникам Генпрокуратуры ссылки на посты россиян с "фейками" о российской армии. С начала войны ГРЧЦ помог Роскомнадзору выявить более 160 тыс. таких "фейков". Интерфейс мессенджера и содержание его чатов публикуются впервые. Сотрудники ГРЧЦ напрямую занимаются государственной цензурой по теме войны в Украине. Составляют доносы на независимые российские медиа и отдельных журналистов. Собирают ссылки на информацию о преступлениях российских военных и отправляют их в "Яндекс" "на удаление". Под цензуру подпадают даже сервисы прогноза погоды. Сотрудники ГРЧЦ также анализируют настроения на оккупированных украинских территориях по СМИ и соцсетям.

Служба мониторинга ГРЧЦ отдельно изучает "негатив о Владимире Путине", публикуемый в интернете. В мониторинг попадают посты в соцсетях и материалы в СМИ из каждого российского федерального округа. Особняком стоит тема "критического состояния здоровья" президента – публикации на эту тему собираются ежедневно. Более того, сотрудники ГРЧЦ обучают искусственный интеллект искать посты с "оскорблениями" в адрес Владимира Путина и распознавать изображения президента в виде "краба", "моли" и "вампира".

Главный радиочастотный центр разрабатывает на основе нейросетей сразу несколько систем слежки за россиянами. Эти системы будут распознавать лица людей на видеороликах с "массовым скоплением людей", находить в интернете "протестные настроения", "дискредитацию традиционных ценностей" и "фейки про президента". Чтобы оптимизировать слежку, ГРЧЦ создает свою "ферму ботов" для имитации реальных страниц пользователей соцсетей – боты смогут проникать в закрытые интернет-сообщества.

Сотрудники ГРЧЦ принимали непосредственное участие и в репрессиях против "иностранных агентов", готовили "иноагентские" справки для Минюста задолго до того, как во второй половине 2021 года ведомство начало массово присваивать этот статус людям, организациям и СМИ. Справки с биографиями потенциальных "иноагентов" и ссылками на их публикации составляли и в отношении некоторых лояльных Кремлю структур и людей.

"Универсальные солдаты". Как устроен Главный радиочастотный центр Главный радиочастотный центр был создан в 2000 году на базе упраздненного Госсвязьнадзора, чтобы контролировать использование радиочастот операторами связи. В 2008 году ГРЧЦ перешел в подчинение Роскомнадзора. Спустя еще шесть лет, в мае 2014 года, у центра появилась новая задача, которой он занимается и по сей день, – "мониторинг соблюдения законодательства в установленной сфере деятельности Роскомнадзора". В подчинении у ГРЧЦ восемь филиалов, по одному на каждый федеральный округ (и отдельный филиал в аннексированном Крыму). Филиалы Южного и Северо-Кавказского округов объединены в один центр, а филиал Центрального округа объединен с самим ГРЧЦ. Всего в структурах центра трудятся около 5 тыс. сотрудников: бухгалтеры, юристы, программисты, инженеры, специалисты по искусственному интеллекту. В 2021 году ГРЧЦ потратил более 6 млрд рублей из федерального бюджета на развитие "производственной сферы". Всего на 2022 год предприятие планировало расходы в объеме 20,5 млрд рублей , из которых почти 16 млрд рублей должны были выделяться центру из федерального бюджета. Такую же сумму правительство выделяло на развитие ЖКХ в 14 российских регионах. Один из основных инструментов, с которым приходится работать сотрудникам ГРЧЦ, – ЕАИС "Единый реестр". Когда сотрудник центра находит "запрещенку", он регистрирует карточку нарушения в "Едином реестре". Затем эту карточку изучает работник вышестоящей инстанции – Роскомнадзора – и принимает решение о наказании. Ссылки с запрещенной информацией также попадают к сотрудникам ГРЧЦ в виде запросов из Генпрокуратуры или решений судов. Только за третий квартал 2022 года Роскомнадзор заблокировал 89 тыс. интернет-страниц. Большинство нарушений связано с распространением пронаркотического и суицидального контента, азартными играми и детским порно. После начала полномасштабной войны в Украине сотрудникам ГРЧЦ также приходится выявлять "фейки о специальной военной операции". Для поддержания стабильного состояния психики специалистов службы мониторинга, которые часами напролет изучают подобный контент, с ними работает клинический психолог, следует из утечки. Сотрудники ГРЧЦ обращаются к нему с проблемами "эмоционального и профессионального выгорания", "тревожного состояния" и "ангедонии" (неспособности радоваться). Устроиться в ГРЧЦ несложно: в 2022 году соискатели на должность начинающих специалистов в тестовом задании писали краткое эссе об актуальных информационных угрозах, которые способны "нанести ущерб здоровью несовершеннолетних или вовлечь их в противоправные деяния". 23-летняя выпускница ВШССН МГУ в первом же абзаце своего эссе написала, что в марте в социальных сетях появились видео "пыток и жестокого обращения украинских фашистов" с российскими военнопленными. И была принята на работу. Начинающие специалисты зарабатывают в ГРЧЦ около 40 тысяч рублей. Зарплата специалистов высших категорий превышает 50 тысяч рублей. Заработок руководителей департамента превышает 100 тысяч рублей без учета премии. Раз в три года сотрудники ГРЧЦ проходят обязательную переаттестацию, а самые активные работники принимают участие во внутреннем проекте центра "Универсальные солдаты". Это трехмесячный тренинг, во время которого десятки "самых профессиональных и результативных сотрудников" изучают работу коллег из других отделов.

Мессенджер для доносов

За первые три квартала 2019 года в России прошло рекордное число протестных акций. Десятки тысяч жителей Архангельской области участвовали в митингах против строительства мусорного полигона в Шиесе. Екатеринбуржцы с боем отстояли сквер около драмтеатра, где планировалось возведение храма. А с июля по сентябрь, когда независимых кандидатов не допустили на выборы в Мосгордуму, в столице прошли крупнейшие протестные акции с 2011 года.

На фоне этих событий в середине июля дирекция РКН провела ряд встреч с представителями силовых ведомств: МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Росгвардии. По результатам совещаний было принято решение о начале взаимодействия госструктур с РКН и сотрудниками ГРЧЦ, чтобы "ускорить время реагирования и принятия мер по различным нарушениям, митингам ". РКН поставил подведомственному предприятию задачу разработать защищенный мессенджер для коммуникации между работниками силовых структур, РКН и самого ГРЧЦ. Проект получил название "Кабинет оперативного взаимодействия" (АС КОВ).

Что уже известно о "полусекретном" АС КОВ В апреле 2022 года издания "Медуза" и The Intercept изучили содержание утечки информации из управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Журналисты обнаружили несколько аналитических отчетов, которые сотрудники регионального управления РКН с помощью системы "Кабинет оперативного взаимодействия" отправляют в центральный офис и местные отделения ФСБ, МВД, Росгвардии, а также в администрацию президента (работникам аппаратов главных федеральных инспекторов). Начиная с 2020 года отчеты направляются ежедневно и ежемесячно и делятся на несколько видов: "факты дестабилизации российского общества", "протестные настроения", "межнациональные отношения", "информационное пространство". Выборка формировалась из региональных СМИ, крупных пабликов в соцсетях, страниц политиков. "Медуза" назвала систему "полусекретной", поскольку нашла только два публичных упоминания АС КОВ, но и в них не было подробностей о работе сервиса. Сервиса нет и в официальном перечне информационных систем РКН. Тогда журналисты не смогли узнать, что "Кабинет оперативного взаимодействия" – это в первую очередь мессенджер.

Разработка первой версии мессенджера "Кабинет оперативного взаимодействия" началась в сентябре 2019 года и закончилась уже в декабре. В начале следующего года сотрудники ГРЧЦ продемонстрировали работу системы заместителю руководителя Роскомнадзора Вадиму Субботину. Во время презентации разработчики сделали акцент на том, что система решает проблему "организации взаимодействия" между госведомствами по таким темам, как "фейкньюз" и "околофутбол".

Изучив утечку из ГРЧЦ, "Система" узнала, как выглядит и функционирует "оперативный" мессенджер. Его дизайн мало чем отличается от публичных аналогов: слева – список чатов, в середине – поле с сообщениями, а справа – пофамильный список (с указанием места работы) участников просматриваемого чата. Все чаты – групповые, каждый – с определенной тематикой. Важные сообщения могут быть преобразованы в "задачи" – их берет в работу кто-то из ответственных сотрудников. "Задачам" присваивается определенный статус: "новая", "в работе", "выполнена" или "отменена". АС КОВ позволяет загружать в сообщения почти любые виды файлов: документы, картинки, видео, аудио.

В ГРЧЦ не ответили "Системе" на вопрос о затратах на создание "Кабинета оперативного взаимодействия". В открытых данных есть лишь информация, что в декабре 2020 года Роскомнадзор планировал потратить 7 млн рублей на создание мобильного приложения для мессенджера КОВ.

На гребне войны

Вторая, окончательная версия АС КОВ была доработана к концу 2021 года: помимо браузерной версии, появились упомянутое выше приложение для мобильных устройств и возможность писать личные сообщения. Финальный релиз мессенджера состоялся своевременно – после полномасштабного вторжения российской армии в Украину АС КОВ стали активно применять для репрессий, связанных с войной.

Вот список актуальных тематических чатов в "Кабинете оперативного взаимодействия" на ноябрь 2022 года:

Протестные настроения

Дестабилизация оперативно

Терроризм

Протестные мероприятия оперативно

Межнациональные отношения

Иностранное вмешательство

Экстремизм

В группе "Протестные настроения" сотрудники ГРЧЦ ежедневно публикуют подробные отчеты "о наличии протестных настроений в социальных сетях". Отчеты формируют на основе мониторинга 546 "федеральных" и 3 тыс. "региональных" аккаунтов в соцсетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", видеохостинг YouTube и телеграм-каналы).

Каждый такой доклад начинается с обзора главных сюжетов дня, которые обсуждались пользователями рунета. Например, в отчете за 13 октября 2022 года утверждается, что "украинскими авторами" в этот день распространялась информация об обстрелах российской армией мирного населения и гражданских объектов Украины. "Провластные спикеры", в свою очередь, обвинили украинскую сторону в "спекуляции на теме пострадавших от обстрелов гражданских". Далее резонансные инфоповоды, которые обсуждаются в "оппозиционных источниках", детализируются и делятся на две категории: федеральные и региональные. Отдельно мониторится, происходило ли "обсуждение оппозиционной повестки" в "прогосударственных" группах и аккаунтах.

Еще один обязательный пункт, по которому проводится анализ, – "выявленные материалы с указанием каналов перевода денежных средств в адрес оппозиционных структур, террористических и экстремистских организаций". Туда попадают посты из соцсетей и даже сообщения пользователей в региональных чатах, если речь в них идет о материальной поддержке небольших или крупных независимых медиа, политических заключенных.

Завершается ежедневный доклад информацией о запланированных акциях протеста, с указанием места проведения и организатора митинга. В каждом отчете также приводится число материалов "с признаками организации публичных мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка", которые по результатам дня мониторинга сотрудники ГРЧЦ отправили на рассмотрение в Генпрокуратуру. Аналогично авторы докладов указывают и число запросов о блокировке таких материалов, поступивших в течение дня в ГРЧЦ из Генпрокуратуры.

В чате "Дестабилизация оперативно" сотрудники ГРЧЦ публикуют ежедневные отчеты с названием "Материалы ценности". В этих отчетах указано, какие именно аккаунты в соцсетях "антироссийских лидеров общественного мнения" были направлены сотрудниками ГРЧЦ в Генпрокуратуру для "подготовки требования в связи с дискредитацией ВС РФ или распространением заведомо ложной информации о СВО на Украине". Судя по документам утечки, только с 11 по 14 ноября 2022 года в Генпрокуратуру были отправлены ссылки на аккаунты телеведущего Евгения Киселева, оперной певицы и экс-депутата Госдумы Марии Максаковой, а также писательницы Анны Берсеневой.

Ссылки на "дискредитирующие ВС РФ" материалы работники ГРЧЦ отправляют прокурорам личным сообщением в том же мессенджере АС КОВ. "Системе" удалось установить личность двух сотрудников ГП, получавших такие ссылки. Это старший прокурор Тимур Абрегов, представлявший обвинение в суде о признании Meta (материнская компания Facebook, WhatsApp и Instagram) экстремистской организацией, и старший прокурор Дмитрий Вагурин, который принимал участие в суде о запрете "Международного Мемориала", а на процессе против красноярского портала KrasNews объяснял, почему в России запрещено использовать слово "война".

Изучив файлы со ссылками для прокуроров, "Система" выяснила, что в них попадают не только "антироссийские лидеры общественного мнения", но и рядовые пользователи таких соцсетей , как "Одноклассники" или "ВКонтакте". Страницы многих из них уже заблокированы.

Интерфейс мессенджера "Кабинет оперативного взаимодействия" (можно кликнуть для увеличения)

Интерфейс мессенджера "Кабинет оперативного взаимодействия" (можно кликнуть для увеличения)

Интерфейс мессенджера "Кабинет оперативного взаимодействия" (можно кликнуть для увеличения)

Что еще публикуется в чатах мессенджера "Кабинет оперативного взаимодействия" Большую часть упомянутого выше отчета "Материалы ценности", помимо ссылок на аккаунты "антироссийских ЛОМов", составляет анализ "основных" и региональных трендов, связанных с критикой российской власти. Например, в отчете за 2 сентября среди основных трендов авторы выделили призывы присоединиться к антивоенной акции в Брянске, сопровождающиеся граффити с лозунгами "Нет войне" и "Путин – вор". В чате "Дестабилизация оперативно", где и публикуются эти доклады, сотрудники ГРЧЦ постят (уже не в виде документа, а обычными сообщениями) и "отчеты о дестабилизации". Сообщение начинается с короткой подводки, например, "критика решения о выводе войск из г. Херсон", "Оппозиционер М. Кац [говорит] о том, что президент РФ В.В. Путин в скором времени будет вынужден укрываться от Гаагского суда" или "Мнение об узурпации власти в РФ Президентом В.В. Путиным". После подводки идут ссылки на посты в интернете или мессенджерах по каждой из подтем. Доклады о "выявленной информации, содержащей признаки вмешательства иностранных и международных неправительственных организаций во внутренние дела Российской Федерации" публикуются в группе "Иностранное вмешательство". В таком отчете за 1 ноября, в частности, говорится, что указ Владимира Путина о введении военного положения на территории "ЛНР", "ДНР", а также оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, вызвал "общественный резонанс". Авторы отчета отмечают комментарий "иноагента А. Невзорова", который назвал указ "очередной глупостью", доказывающей, что президент "как минимум, профнепригоден". В чате "Экстремизм" сотрудники ГРЧЦ раз в несколько дней публикуют короткие сообщения с призывом к коллегам из силовых структур "обратить внимание на распространение данной информации". Ниже следует краткое описание инфоповода и ссылка. Например, 4 октября 2022 года работник ГРЧЦ Сергей Ц. опубликовал сообщение о "распространении призывов представителей ФБК и сторонников А. Навального" саботировать проведение "частичной мобилизации в том числе и путем поджогов военкоматов".

По состоянию на середину ноября в группе "Протестные настроения" находилось 60 участников, среди которых 26 работников ГРЧЦ, 15 сотрудников МВД, девять сотрудников Генпрокуратуры, восемь сотрудников Росгвардии и по одному сотруднику из РКН и ФСО. По утечке из ГРЧЦ нельзя понять, сидят ли в "оперативных" чатах сотрудники администрации президента, региональных правительств и ФСБ. Притом что, судя по документам, сотрудники этих ведомств подключены к АС КОВ.

На 7 июля 2022 года общее число пользователей мессенджера "Кабинет оперативного взаимодействия" составляло почти тысячу человек. Причем часть пользователей АС КОВ скрыта даже для самих специалистов ГРЧЦ. Например, в общей таблице юзеров мессенджера есть всего один сотрудник ФСО, хотя в утечке есть документ о подключении еще 32 работников этой спецслужбы. Единственный сотрудник ФСБ в таблице указан как "Сотрудник Сотрудник" – вероятно, работники госбезопасности используют одну учетную запись, тем самым не "засвечивая" свои фамилии.

Мессенджером АС КОВ пользуются и "медийные", известные широкой публике чиновники: заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко и помощник Рамзана Кадырова, министр печати Чечни Ахмед Дудаев.

Лишь по косвенным признакам можно догадаться, как используют информацию из чатов сотрудники силовых структур. Например, почти половина подключенных к АС КОВ сотрудников МВД работает в Главном управлении по противодействию экстремизму (Центр "Э"). Известно, что в одном только Петербурге сотрудники Центра "Э" неоднократно задерживали граждан за посты о российской армии в соцсетях.

За два года использования АС КОВ сотрудники ГРЧЦ направили более 44 тыс. сообщений и материалов по темам "экстремизма, терроризма и протестной активности" в разные подразделения МВД и Генпрокуратуры – в среднем 90 материалов за один рабочий день. А после начала войны РКН передал в МВД материалы в отношении 182 "лидеров общественного мнения федерального и регионального уровня". В отчетах РКН и ГРЧЦ из утечки нам не удалось найти точную информацию, возбуждались ли уголовные дела на основании "общения" сотрудников ГРЧЦ с силовиками в "Кабинете оперативного взаимодействия".

Военная цензура

Медиа

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский дал первое после начала войны интервью российским журналистам: главному редактору "Медузы" Ивану Колпакову, главреду телеканала "Дождь" Тихону Дзядко, писателю Михаилу Зыгарю и спецкору "Коммерсанта" Владимиру Соловьеву. За несколько минут до выхода интервью Роскомнадзор предупредил российские СМИ "о необходимости отказаться" от публикации. А в отношении изданий, которые говорили с украинским президентом, началась "проверка для определения степени ответственности", говорилось в заявлении ведомства. Генпрокуратура также пообещала дать этому интервью "правовую оценку". В итоге "Коммерсант" и "Новая газета" отказались от публикации материала.

Даже спустя полгода российская власть не забыла о резонансном интервью. В середине ноября РКН "ожидал решение" от руководства администрации президента по вопросу "направления в МВД и СК России писем о привлечении к административной ответственности" журналистов, взявших интервью у Зеленского.

Показательная история с точки зрения скрупулезности РКН произошла с радиостанцией "Серебряный дождь". Вечером 2 марта в телеграм-канале "Серебряного дождя" появилось сообщение с графической надписью "Говорить не можем, врать не хотим", а на следующий день радиостанция сняла с эфира все разговорные программы.

"С 3 марта из эфира радиоканала "Серебряный дождь" по требованию Роскомнадзора были исключены все информационные программы в связи с критикой СВО ВС РФ на территории Украины. В настоящее время информационные программы возобновлены в эфире. Критики специальной военной операции в них не содержится", – говорится в отчете Роскомнадзора.

Тем не менее ГРЧЦ продолжает заниматься ежедневным мониторингом передач радиостанции. После того, как в эфир "Серебряного дождя" вернулись разговорные программы, сотрудники центра начали готовить отчеты с "информационным срезом" радиоканала.

"…Обсуждалась ситуация с пропавшими полутора миллионами комплектов полевой формы в Минобороны. Ведущие привели официальные заявления должностных лиц, добавив, что ответственных за пропажу следует наказать по закону, а не переводить на другие должности <…> материалов с негативной информацией по СВО или недостоверной информацией не выявлено", – выжимка из "среза" программы "Утро под Серебряным дождем" за 4 октября, подготовленная ГРЧЦ.

В файлах из утечки "Система" также нашла справку "по ситуации" с приложением "Самиздат", в котором материалы нескольких русскоязычных журналистов-расследователей доступны читателям из России без VPN. В документе, который был составлен в день выхода приложения, предлагается направить в Генпрокуратуру запрос для формирования требования по его "постоянной блокировке".

С начала войны РКН заблокировал сайты не менее 95 медиа, которые работали для российской аудитории. За распространение "недостоверной информации в контексте СВО" при содействии РКН составлено 16 протоколов об административных правонарушениях в отношении русскоязычных медиа, а в МВД России переданы восемь выпусков газет для "рассмотрения вопроса" о возбуждении административных дел. Во внутренних документах ГРЧЦ и РКН такие медиа называются "оппозиционными ресурсами".

Поисковики

– Привет, а что за "спецзадача Яндекс У"? – пишет сотрудник ГРЧЦ Константин своей коллеге Елене в одном из мессенджеров.

– Привет! По поисковым запросам которая, ссылки потом в Яндекс [направляются] для исключения из поисковой выдачи, – отвечает Елена.

В следующем сообщении Константин уточняет, имеются ли в виду поисковые запросы вида: "Россия бомбит жилые дома", "Россия расстреливает мирных жителей", "зверства российских военных в Буче", "преступления российских военных", "российские срочники на Украине", "огромные потери российских войск на Украине". Елена отвечает утвердительно.

В утечке из ГРЧЦ "Система" обнаружила сразу несколько Excel-таблиц с названием "спецзадача Яндекс У". Каждая из таблиц содержит от 30 до 200 ссылок на антивоенные материалы в соцсетях, которые находятся в "Яндексе" по определенным поисковым запросам. Помимо указанных выше, в таблицах есть и такие: "путинская мобилизация", "парни из России сдаются в плен", "за что гибнут русские парни на Украине" . Сотрудники дежурной службы мониторинга средств массовых коммуникаций ГРЧЦ собирают ссылки, попадающие в поисковую выдачу по этим ключевым словам, и направляют их в "Яндекс" для последующего удаления. Мы выборочно проверили ряд запросов: ни на одной странице в поисковой выдаче "Яндекса" указанные в таблицах ссылки действительно не появляются.

Пресс-служба "Яндекса" заявила "Системе", что "конкретная ссылка" может пропасть из поиска в случае попадания в реестр заблокированных сайтов РКН или по решению суда. А сам "Яндекс", по словам представителя компании, не получал "никаких списков ссылок" и не убирает "никакие ссылки из выдачи самостоятельно".

Ранее журналисты обращали внимание на то, что поисковая выдача "Яндекса" и Google по ключевым событиям войны заметно отличается. В частности, при запросах "Днепр" или "Днепр ракета" в выдаче "Яндекса" практически нет новостей о январской трагедии в Днепре, когда ракета попала в жилой дом. В то же время Google сразу выдает главные новости по теме. В конце января "Медуза" изучила утечку исходных кодов сервисов "Яндекса" и обратила внимание, что поисковик пытался блокировать выдачу изображений Путина, если пользователи искали, например, "бункерного деда", и нацистские символы – когда они искали литеру Z.

Начиная с 24 февраля по запросам Роскомнадзора из российских поисковиков "Яндекс" и Mail.ru удалено более 11,8 тыс. материалов, содержащих "сообщения о массовых потерях ВС РФ в живой силе и технике, о массовой сдаче в плен, а также об атаках на объекты гражданской инфраструктуры и убийстве мирных граждан".

Соцсети

Сотрудники ГРЧЦ ежедневно анализируют и посты во всех популярных и не заблокированных в России социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассниках", YouTube, Telegram и в "Живом журнале". По каждой соцсети создается отдельная Excel-таблица, куда загружаются ссылки на посты (или комментарии к ним) и их содержание.

За одну смену работник центра находит от 100 до 300 "фейковых" сообщений, причем не только в крупных политических каналах и группах. Например, в мониторинг мессенджера Telegram попадают и публичные чаты, аудитория которых не превышает 20 человек . В одну из таблиц с собранными за несколько дней "фейками" попадали даже сообщения из небольшого чата для продажи парфюма и группы для поиска работы в Москве.

В этих таблицах "фейки" классифицируются по темам, которые незначительно варьировались в зависимости от хода войны. Вот их список:

Убийство мирных жителей

Обстрелы мирного населения

Обстрелы городов

Потери личного состава и техники

Военнопленные

Мародерство

Мобилизация

Дестабилизация внутри РФ

Позднее среди тысяч ссылок с выявленным "негативом по СВО и вооруженным силам РФ" отбираются несколько десятков для отправки в Генпрокуратуру посредством мессенджера "Кабинет оперативного взаимодействия".

С начала войны по ноябрь 2022 года Роскомнадзор артелью с ГРЧЦ выявил более 40 тыс. сообщений с "призывами к протестам против действий РФ на Украине" и 160-170 тыс. материалов с "недостоверной информацией в отношении проводимой специальной военной операции".

Украина и оккупированные территории

30 сентября 2022 года Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца выступил с патетической речью, в которой объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины. Позднее Генеральная Ассамблея ООН осудила российскую попытку аннексии: в поддержку резолюции проголосовали 143 из 193 государств – членов ООН. Против были только пять стран, включая Россию.

Спустя две недели специалисты ГРЧЦ заметили, что сразу на нескольких российских сайтах, публикующих прогноз погоды , захваченные территории все еще обозначены как украинские. Сотрудники центра составили список таких сервисов и, вероятно, связались с их владельцами. К 6 ноября 10 из 15 сайтов обозначили захваченные области как российские. К моменту публикации материала оставшиеся пять сервисов с прогнозом погоды не изменили своей позиции: области так и отмечены как украинские.

Конечно, ГРЧЦ начал заниматься мониторингом соцсетей и СМИ Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей еще до "официальной" аннексии. Источники постепенно собирались с августа, и к середине ноября на мониторинге ГРЧЦ были 40 херсонских и 55 запорожских страниц в различных соцсетях. Каждая из них отдельно отмечена как "пророссийская", "нейтральная" или "оппозиционная". Ряд "оппозиционных" сообществ уже заблокирован для пользователей с российскими IP-адресами. К примеру, РКН заблокировал семь херсонских групп, причем, помимо проукраинских херсонских пабликов, под блокировку подпала и "ультрапатриотическая" группа, судя по названию и контенту связанная с прокремлевским движением НОД.

Мониторинг аннексированных территорий "ДНР" и "ЛНР" масштабнее: к середине ноября ГРЧЦ анализировал 402 аккаунта в соцсетях Донецкой и Луганской областей.

Изучал центр и содержание теле- и радиоэфиров на подконтрольных российской армии территориях.

"В эфире телеканалов освещалась тема дня памяти жертвам Голодомора как "праздник" в Украине; вера относительного большинства украинских граждан в выдуманную версию Голодомора как геноцида украинцев, – говорится в одном из аналитических документов ГРЧЦ. – Материалы сопровождались пророссийскими комментариями ведущего и ироничными суждениями о праздновании Украиной на государственном уровне непродуманных последствий коллективизации на основании выдуманной идеи украинской "нерусской" идентичности, о пугающем возведении в культ голода".

Всего на территориях "ДНР", "ЛНР", а также в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей ограничен доступ к 262 сайтам украинских теле- и радиоканалов, а также сайтам, позволяющим просматривать их в онлайн-режиме. А на территории России, судя по внутренней статистике РКН, ограничен доступ к 630 украинским сайтам.

"Негатив" о Путине

В самом конце 2022 года на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что здоровье Владимира Путина – это "вопрос государственной безопасности". Проанализировав документы утечки из ГРЧЦ, "Система" узнала, что специалисты центра действительно очень пристально следят за публикациями о якобы "критическом состоянии здоровья" президента в СМИ и социальных сетях. Но только здоровьем Владимира Путина дело не ограничивается: изучается любой негатив о главе государства. Более того, ГРЧЦ планирует обучить искусственный интеллект поиску в интернете обидных слов в адрес российского президента.

"Критическое состояние здоровья президента РФ"

Свое 70-летие Владимир Путин справил в статусе президента воюющей страны. В 2022 году вопросы о здоровье Путина звучали особенно часто: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не менее пяти раз комментировал здоровье главы государства. Первый такой комментарий после российского вторжения в Украину Песков дал 1 апреля своему другу, экс-главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.

"На вопрос, болен ли Владимир Путин раком щитовидной железы и делали ли ему какие-то операции, связанные с онкологией, Песков заявил, что эти утверждения "выдумки и неправда". На вопрос: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком?", Песков ответил: "Верно", – пересказал тогда свой диалог с пресс-секретарем президента Венедиктов.

За несколько часов до этого разговора издание "Проект" выпустило расследование о том, что в поездках Путина сопровождали в среднем по девять врачей, а один из его практически постоянных спутников – хирург, специализировавшийся на раке щитовидной железы. В материале также говорилось, что еще с середины нулевых президент ездит на Алтай, чтобы принимать кровавые ванны с экстрактом из молодых рогов марала (пантовые ванны).

Специалисты ГРЧЦ ежедневно анализируют сообщения по теме "критическое состояние здоровья Владимира Путина" с помощью системы Brand Analytics. Она позволяет автоматически собирать сообщения из соцсетей.

Как ГРЧЦ пользуется системой Brand Analytics После вторжения российской армии в Украину российская система Brand Analytics позволила специалистам центра замерять "настроения" россиян и находить распространяемые ими "фейки" не вручную, а автоматически. Инструмент сканирует не только соцсети, но и форумы, блоги, новостные сайты. За один день Brand Analytics находит от 100 до 2300 постов и сообщений, в зависимости от активности пользователей в конкретный день. Аналитические отчеты по результатам работы Brand Analytics составляются ежедневно. Большинство тем для автоматического поиска те же, что и для поиска вручную: "убийство мирных жителей", "мобилизация", "потери личного состава и техники". Но есть и другие темы: Общий кризис российской экономики

Ядерная война

Конспирологические теории

Критическое состояние здоровья президента РФ В.В. Путина

Призывы к протестам Систему Brand Analytics интересуют не только сами сообщения и ссылки на профили их авторов, но еще и пол, возраст, регион и город, в котором живет автор комментария. Brand Analytics также анализирует тональность каждого сообщения: положительная, нейтральная или негативная. А, например, в категории "призывы" система проверяет, связаны ли анонсы акций протеста или призывы на них со студентами, мобилизацией или Алексеем Навальным. В Brand Analytics не ответили на вопросы "Системы".

По данным самого РКН, доля сообщений по теме здоровья Путина занимает второе (после "фейков на тему СВО") место в общем количестве удаленных либо заблокированных в России материалов . Темы "мобилизации", "кризиса российской экономики", "ядерной войны" и "конспирологии" уступили серебро здоровью главы государства.

От Калининграда до Владивостока

"В региональных средствах массовой коммуникации <…> Путин обвинялся в создании в стране такой системы управления, при которой происходит обогащение чиновников и членов их семей, а также "вымирание" и "обнищание" российского народа. Президенту РФ вменялись в вину "зачистка" политической оппозиции, уничтожение прав и свобод граждан, "массовые репрессии", – выдержка из отчета "Негатив по президенту РФ" за первую неделю сентября 2022 года, подготовленного специалистами ГРЧЦ.

А в ряде "отдельных регионов" России тогда же распространялись "негативные публикации" в адрес Путина, связанные с годовщиной теракта в бесланской школе №1 в сентябре 2004 года. Авторы комментариев, пишут сотрудники центра в отчете, называли российского президента "палачом Беслана", который "принес своих граждан в жертву", из уст которого никогда "не звучали слова обычного человеческого сочувствия" ни жертвам теракта в Беслане, ни родственникам погибших членов экипажа подводной лодки "Курск".

Последний тезис взят авторами отчета из 16-минутного видео в небольшом телеграм-канале "Правда города Северска" (377 подписчика к моменту публикации). Он принадлежит 63-летней пенсионерке Марине Новиковой – одному из первых фигурантов уголовных дел о "фейках" про армию. Более полугода она находится под домашним арестом, ей грозит три года тюрьмы. Судя по документам утечки, ее канал включен в регулярный мониторинг "негатива по президенту РФ" .

Специалисты ГРЧЦ готовят доклады по "негативу" о российском президенте на основе самых разных источников: федеральных, региональных и зарубежных. Причем центр отдельно анализирует каждый из восьми федеральных округов Российской Федерации. Например, в Северо-Западном федеральном округе, центром которого является Санкт-Петербург, анализируется 45 СМИ и более 100 источников в соцсетях – как крупные паблики, например "Архангельск Life" во "ВКонтакте" (231 тыс. подписчиков), так и совсем небольшие – "Коми против Единой России" (393 участника).

С сентября 2022 года режим составления отчетов по "негативу" изменился: если раньше они готовились ежедневно, то теперь пишутся один раз в неделю. Это связано с "резким сокращением пула источников", в которых могут появляться критические публикации о Владимире Путине, ведь большая часть "оппозиционных СМИ, в том числе региональных" оказалась заблокирована или прекратила работу, а большинство "оппозиционных спикеров" лишилось своих страниц во "ВКонтакте". Об этом в одном из отчетов, который "Система" обнаружила в утечке, пишут сами специалисты ГРЧЦ.

Сотрудникам ГРЧЦ сложно анализировать заблокированные ресурсы – они используют бесплатные сервисы VPN, которые "не обеспечивают стабильного и скоростного подключения", говорится в том же отчете. Напомним, что блокировками сайтов и VPN-сервисов занимается именно Роскомнадзор.

"Краб", "моль", "вампир"

22 апреля 2019 года в Новгородской области суд оштрафовал местного жителя Юрия Картыжева на 30 тыс. рублей за два поста во "ВКонтакте" с комментарием "Путин – сказочный д*****б". В своих соцсетях Картыжев позднее опубликовал аудиозапись заседания, на котором судья зачитывал свое решение.

"31 марта 2019 года в 18:45 Картыжев <…> разместил в сети интернет в социальной сети "Вконтакте" две записки с фрагментом текста. Записки с текстом "Путин – сказочный…", – судья вдруг запнулся, но все же закончил мысль: – …Матерное слово".

Дело Картыжева – первый известный случай применения закона о неуважении к власти, принятого в 2019 году. Однако уголовная статья за "оскорбление представителя власти" появилась в российском УК еще в 1997 году. Возбуждать уголовные дела за оскорбление Путина начали в середине нулевых, во время его второго президентского срока. В мае 2006 года Ивановская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главреда издания "Курсив" Владимира Рахманькова за его статью "Путин как фаллический символ России". Тогда журналист получил штраф в размере 20 тыс. рублей.

У специалистов ГРЧЦ даже есть специальная методичка с рекомендациями по поиску оскорбительных слов. В ней, в частности, указано, что к оскорблению президента ошибочно причислять материалы, в которых есть "признаки неприличной формы", но отсутствует направленность сообщения на личности: "П****ц, н***я Путин подписал этот закон!" не считается оскорблением президента.

Чтобы оптимизировать поиск оскорбляющих Владимира Путина материалов, в структуре Роскомнадзора решили привлечь искусственный интеллект.

В середине августа 2022 года ГРЧЦ выделил московской IT-компании "Эксикьюшн Эр Ди Си" 57,7 млн рублей на разработку системы "Окулус", которая на основе нейросетей будет анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации, писал "Коммерсант". Изучив утечку из центра, "Система" выяснила, что представители ГРЧЦ недоговаривают многие подробности об этом сервисе.

Среди утекших документов мы обнаружили "классификатор графических сущностей" для обучения нейросети системы "Окулус" поиску оскорблений Владимира Путина. Классификатор представляет собой описание картинок, на которых "Окулус" будет учиться автоматически определять оскорбления президента . Они делятся на два типа: "оскорбительные изображения президента" и "сравнение президента с отрицательными персонажами" – "Путин в образе краба", "Путин в образе моли", а также сравнение президента с Адольфом Гитлером или вампиром. Приводим полный список этих "сущностей":

Искусственный интеллект на службе у Большого Брата

"Окулус"

Помимо поиска материалов с "оскорблением президента РФ", система "Окулус" будет анализировать контент в интернете по темам "экстремизм", "призывы к беспорядкам", "пропаганда ЛГБТ", "суицид", "наркотики" и "демонстрация табака". Нейронная сеть будет обучаться искать "призывы к беспорядкам" по таким "графическим сущностям", как фотографии Алексея Навального и его соратников (Леонида Волкова, Ивана Жданова и Любови Соболь), изображения "горящего Кремля", "штурма Зимнего дворца" и бело-сине-белого флага, фото митингов разных лет в России и Украине (Болотная и Манежная площади, Майдан). В список также попала символика признанного в России экстремистским движения "Мужское государство", лидер которого занимает пророссийскую позицию в конфликте между Россией и Украиной, и даже изображения коммунистического красного флага и серпа с молотом.

В презентации "Окулуса", подготовленной в начале марта начальником отдела анализа и прогнозирования ГРЧЦ Романом Коросташовым, прямо говорится, что нейросеть будет не только "распознавать массовые скопления людей" в контексте призывов на митинги или к свержению власти, но и распознавать лица отдельных людей: "учитывая наличие бороды или маски, определять возраст" . А в качестве иллюстрации того, что система умеет распознавать текст на фотографиях и видео, в презентации приведен скриншот тикток-ролика с призывом выходить на акцию в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года.

Судя по документу, описывающему технические требования к "Окулусу", система будет анализировать 200 тыс. изображений в сутки. Для стабильной работы сервису понадобится не менее 48 серверов, оснащенных графическими ускорителями. Разработка система стоимостью в почти 60 млн рублей должна была закончиться 12 декабря 2022 года. Компания-разработчик завершила работы по созданию "Окулуса" 28 декабря 2022-го, следует из карточки контракта на сайте госзакупок. Эксперты в области IT сомневались в том, что такую систему реально разработать в указанный срок. В ГРЧЦ и "Эксикьюшн Эр Ди Си" не ответили на вопросы "Системы" о готовности "Окулуса" и сроках его введения в эксплуатацию.

"Вепрь"

Помимо поиска компании-разработчика для "Окулуса", в середине лета ГРЧЦ искал подрядчика и для разработки системы "Вепрь". С помощью искусственного интеллекта она должна осуществлять автоматический поиск "фейков" в СМИ и на других сетевых ресурсах, писали "Известия". Судя по сайту госзакупок, стартовая цена конкурса была 60 млн рублей, а в августе тендер выиграла петербургская IT-компания "Необит", обещавшая разработать "Вепрь" за сумму вдвое меньше – 30 млн рублей. В 2021 году эта фирма попала в санкционный список Минфина США как одна из шести российских организаций, которые сотрудничали со спецслужбами РФ, помогая им совершать кибератаки против Штатов.

В публичном поле "Вепрь" позиционируется как необходимый инструмент для раннего выявления "точек информационной напряженности" (ТИН) в интернете. Под этими "точками" ГРЧЦ подразумевает "факты распространения общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан". Изучив документы утечки, "Система" выяснила, что на самом деле подразумевается под выявлением пресловутых ТИН.

В файле-презентации системы, подготовленной начальником отдела анализа и прогнозирования ГРЧЦ Романом Коросташовым, говорится, что угрозу россиянам представляет "широкое распространение" материалов, оказывающих на человека "негативное информационно-психологическое воздействие" :

Дестабилизация социально-политической обстановки

Манипуляция общественным мнением

Дезинформация

Дискредитация традиционных ценностей

В этом же документе указаны основные задачи, которые будет решать нейросеть "Вепря", мониторя медиаполе:

Выявление протестных настроений и фактов дестабилизации российского общества (в т.ч. по темам территориальной целостности, межнациональной розни, миграционной политики).

Выявление негатива в отношении первых лиц государства, фейков про первых лиц государства, про государство и страну в целом.

Выявление манипуляций общественным мнением, поляризации общественного мнения (в том числе по темам вакцинации, внесистемной оппозиции, санкционного давления).

Подмену и дискредитацию традиционных мировоззренческих, духовно-нравственных, культурных и семейных ценностей (в том числе пропаганды сексуальных "свобод", легализации наркотиков, прозападных ценностей).

Для выявления ТИН системой будет применен "рискориентированный" подход, утверждается в документе. Имеется в виду определение приоритетных "точек" для мониторинга: приоритетные тематики ("протесты"), источники ("оппозиционные телеграм-каналы") и авторы ("иноагенты"). Ожидаемыми эффектами от использования сервиса "Вепрь" называются "выявление манипуляций в информационной сфере" и "предотвращение митинговой активности".

Судя по информации с сайта госзакупок, "Необит" должен закончить разработку "Вепря" в июле 2023 года. В дальнейшем ГРЧЦ планирует потратить более 379 млн рублей на доработку системы. Такая огромная сумма объясняется тем, что к 2025 году, по задумке структуры Роскомнадзора, "Вепрь" должен уметь:

"Отслеживать, фиксировать и предупреждать формирование и разрастание реальной протестной активности".

"Автоматизировать процессы обработки и принятия решений по поступающей информации, несущей потенциальную угрозу". Например, дать опровержение, блокировать материалы или применить "иные контрмеры".

Судя по технической документации систем, "Окулус", созданный для поиска "запрещенной информации", и "Вепрь", который разрабатывается для выявления "точек информационной напряженности" (фейков), во многом дублируют функции друг друга. При они вероятно, должны стать частью еще одной системы – "Чистый интернет". Это разные проекты, но их суть сводится к одному: упростить сотрудникам ГРЧЦ поиск информации о протестах и "оппозиционерах", а также автоматически выявлять "негативные" материалы о Владимире Путине или посты с "дискредитацией традиционных ценностей". На основании документов утечки "Системе" не удалось понять, зачем создавать три разные нейросети, которые делают одно и то же.

"Чистый интернет"

В конце 2019-го и в течение 2020 года менеджмент ГРЧЦ провел ряд встреч с представителями компании "Яндекс". На этих встречах представители IT-гиганта заверили руководителей центра, что у них в открытом доступе есть API для "поиска по тексту", но с "определенными ограничениями", которые они готовы "снять для нужд Роскомнадзора".

ГРЧЦ мог получить доступ к расширенным лимитам API "Яндекса" для анализа проиндексированной поисковиком части мирового интернета во второй половине 2020 года. Тогда же центр начал разрабатывать архитектуру системы на основе нейросетей "Чистый интернет". Единственное публичное упоминание системы есть в одном из отчетных документов за 2020 год на сайте РКН. Там говорится, что ее главная задача – автоматический поиск "запрещенной информации" (ЗИ) в интернете. Изучив документы из утечки, "Система" выяснила, что именно ГРЧЦ вкладывает в понятие "запрещенная информация" и что для эффективного поиска такого контента центр готов использовать даже не вполне легальные методы.

Разработка архитектуры "Чистого интернета" стартовала еще в июле 2020 года, заявленная цель проекта – сократить человеческие "трудозатраты" при мониторинге материалов, нарушающих российское законодательство. Напомним, такие ссылки вносятся в Единый реестр запрещенной информации. И если раньше специалисты РКН в основном вручную искали ЗИ в интернете, то поисковый робот (краулер) "Чистого интернета" будет самостоятельно сканировать "общедоступный русскоязычный сегмент" интернета и находить ссылки с ЗИ, указывать тип ЗИ и формировать скриншоты страниц. От человека потребуется лишь проверить точность итогового результата работы системы.

Согласно первоначальному плану проекта, "Чистый интернет" будет искать суицидальный контент, детскую порнографию, материалы, связанные с ИГИЛ и "Правым сектором", а также "призывы к незаконным массовым мероприятиям" и "вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". Причем поисковый робот должен сканировать не только текст, но и медиаконтент – картинки, видео.

Упрощенно схему работы "Чистого интернета" можно разделить на две части. Один краулер сканирует сайты в поисковых системах (для этого и нужен был API "Яндекса"), а другой – контент в социальных сетях. ГРЧЦ также планирует создать робота для поисковика Mail.ru. Краулер для социальных сетей, в свою очередь, уже умеет работать с соцсетями "ВКонтакте", "Одноклассники", "Ответы Mail.ru", "Мой мир", "Живой журнал" и YouTube. По задумке разработчиков системы, сканировать остальные соцсети "Чистый интернет" научится в 2023 году.

Спустя месяц после начала войны, в марте 2022 года, в ГРЧЦ поняли, что краулеры показывают плохой результат при сканировании материалов на темы "массовые мероприятия" и "вовлечение несовершеннолетних" , поэтому разработали новый амбициозный план развития "Чистого интернета", получивший условное название "20 шагов". Согласно ему, помимо двух проблемных тематик, к маю 2023 года роботы системы научатся выявлять нарушения по темам:

"Оскорбление президента РФ"

"Обвинение президента в экстремизме"

"Фейки про президента"

"Фейки про государство и страну в целом"

"Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций"

В ГРЧЦ не ответили на вопрос "Системы" о стоимости разработки "Чистого интернета". Пресс-служба "Яндекса" в разговоре с "Системой" не подтвердила, но и не стала отрицать встречи своих сотрудников с менеджментом ГРЧЦ по теме расширения лимитов поиска. По словам представителя компании, "такие изменения" не являются "эксклюзивными или специальными условиями".

Бот-ферма

Судя по технической документации "Чистого интернета", его краулеры не умеют сканировать закрытые группы в соцсетях. В эти сообщества можно попасть только отправив заявку на вступление – и зачастую пройдя проверку администратора. Вероятно, для решения этой задачи летом 2022 года ГРЧЦ начал разработку еще одного дополнительного функционала к "Чистому интернету" – "ферму ботов". В документах утечки нет информации о планируемом количестве роботов. Известно лишь, что каждый бот будет имитировать реальные человеческие аккаунты в различных социальных сетях.

По задумке разработчиков, личный профиль каждого бота заполняется контентом "с целью создания видимости живого аккаунта": фото, посты, история, личные данные. Причем информация профиля должна заполняться с учетом "психотипов", которые свойственны "выявляемому типу запрещенного контента" . Также будет разработан механизм обхода графической и аудиозащиты соцсетей и скрипты для "автоматизированного прохождения проверок администраторов и модераторов социальных сетей" (ответы на переписку).

Одна из проблем, которая может возникнуть при создании "фермы ботов": для регистрации большого количества аккаунтов нужно располагать столь же крупным запасом мобильных номеров. Поэтому ГРЧЦ планировал запросить поддержку РКН в части "взаимодействия с операторами мобильной связи" для получения доступа к "интерфейсам API eSIM", которые используются для управления виртуальными SIM-картами.

Согласно паспорту проекта, "бот-ферма" должна быть готова в мае 2023 года. В ГРЧЦ не ответили на вопросы об этом проекте.

А это вообще законно? Филипп Кулин, независимый IT-специалист, автор телеграм-канала о блокировках "Эшер II": "Меня поражает вера [сотрудников ГРЧЦ и РКН] в то, что чем больше систем они сделают, тем больше будет цифра блокировок. Каждый документ из тех, что я увидел, – это потенциальное уголовное дело на Роскомнадзор и на всех, кто участвовал в составлении этих документов. Потому что это уже реальная слежка за людьми. РКН – гражданский орган, какая у него санкция на слежку, на сбор личных данных? Отдельно отмечу, что создание бот-ферм – уровень мелкого рекламного хакерства: обман соцсетей, обход капчи. Представьте себе, ведь кто-то пишет для всего этого код, выпускает релизы, подписывает бумаги. Это же не какой-то подвал, там [в ГРЧЦ] люди в костюмах сидят. Бот-ферма – это порча, дно. Соцсети борются с этим, создают капчи, привлекают модераторов. И вот приходит Роскомнадзор, который за деньги налогоплательщиков делает так, чтобы капчу можно было обойти. Сотрудникам, например, "ВКонтакте" нормально будет знать все это?"

Тыловики в войне с "иноагентами"

6 января 2023 года российский актер Артур Смольянинов дал резонансное интервью "Новой газете. Европа". "Если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины", – заявил он. Эти слова вызвали шквал критики среди поддержавших войну коллег артиста по шоу-бизнесу и российских официальных лиц, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

Спустя неделю после выхода интервью Минюст России объявил актера "иностранным агентом". Столь быстрое признание Смольянинова "врагом народа" может означать, что стать "иноагентом" можно и в обход ГРЧЦ, который готовит свои отчеты долго. "Система" выяснила, что потенциальным "иностранным агентом" можно быть месяцами, а то и годами и попадают в "кандидаты" не только "оппозиционеры", но и лояльные Кремлю люди и издания.

В тени Минюста

15 июля 2021 года российская Генпрокуратура признала расследовательское медиа "Проект" "нежелательной" организацией. В тот же день "иностранными агентами" были объявлены его главред Роман Баданин и еще четверо журналистов "Проекта", а также два редактора "Открытых медиа" Михаила Ходорковского (Максим Гликин и Юлия Ярош) и журналистка Радио Свобода Елизавета Маетная. Спустя неделю Минюст признал "иноагентом" еще одного сотрудника "Открытых медиа" – Илью Рождественского, а в начале августа Роскомнадзор заблокировал уже сайт самого издания.

Изучив утечку из ГРЧЦ, "Система" выяснила, что сотрудники предприятия подготовили "иноагентские справки" по изданиям "Проект" и "Открытые медиа", а также по вышеупомянутым журналистам еще в декабре 2020 года (в случае Маетной – в ноябре). То есть более чем за полгода до репрессий против них. Тогда же ГРЧЦ составил подобные отчеты о медиа The Bell, которое Минюст признал "иноагентом" ровно два года спустя, а также о "Новой газете", журнале "Холод" и его главном редакторе Таисии Бекбулатовой, которую признали "иноагентом" в декабре 2021 года.

С другой стороны, 16 декабря 2020 года ГРЧЦ составил "иноагентский" отчет о правозащитнике Льве Пономареве – и уже через две недели тот стал одним из первых физлиц, попавших в список "иноагентов".

Что сотрудники ГРЧЦ пишут в "иноагентских" справках Эти документы формируются по определенному шаблону. В случае с физлицами сначала приводится биография анализируемого человека и приводятся ссылки на его профили в соцсетях. Затем идут ссылки на издания, куда писал потенциальный "иноагент", или где он "упоминался в качестве эксперта". Там же описывается "общая направленность" публикуемых материалов: например, в справке по одной из журналисток "Проекта" указано, что ее тексты "имеют критическую направленность по отношению к представителям российской власти". Два последних пункта отчета – "выявленные факты" распространения или "принятия участия в создании" сообщений и материалов, созданных "иностранными агентами". Документы по СМИ и общественным организациям построены по идентичному шаблону, только вместо биографии приведена историческая справка.

Начиная с 2021 года ГРЧЦ увеличил объем работы по составлению отчетов о потенциальных иностранных агентах.

В феврале сотрудники предприятия, помимо прочих, подготовили справки о ютуб-канале "Редакция" и его основателе Алексее Пивоварове, в апреле – отчеты про бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова и связанных с ликвидированным в начале войны "Эхом" юрлиц. Справка по изданию "Медуза", которая попала в реестр СМИ-"иноагентов" 23 апреля 2021 года, была составлена специалистами ГРЧЦ буквально за два дня до внесения медиа в список. А летом, на фоне выборов в Госдуму, ГРЧЦ увеличил темп настолько, что отчеты составлялись уже по спискам сотрудников целых редакций и общественных организаций. Только за июнь – август специалисты центра подготовили 346 таких справок.

ГРЧЦ начал составлять "иноагентские" отчеты в середине октября 2020 года. Спустя год их количество достигло 704. К тому моменту 71 фигурант этих справок – физлица и юрлица – уже был внесен в реестр "иноагентов".

"Система" нашла подробную таблицу с отчетами ГРЧЦ за 18 октября 2021 года (как раз тогда количество справок достигло 704). Люди и организации, которые фигурируют в этом списке, разделены на разные подгруппы в зависимости от того, какие от них исходят угрозы.

Автор СМИ-иноагента; Иностранное издание

Сотрудник/автор оппозиционного издания; Оппозиционное издание

Основатель/владелец оппозиционного издания

Журналист, блогер и известная персона

Сотрудник организации, занимающейся мониторингом выборов; Мониторинг выборов

Правозащитная деятельность

Социально-общественная деятельность

Работа с блогерами

ЛГБТ-тематика

Другое

Судя по отчетному документу, который ГРЧЦ подготовил на основе этой таблицы, сотрудники центра не смогли "установить логику" решений Минюста о внесении в реестр "иноагентов": "Поскольку из всего числа поступивших запросов на подготовку справок в отношении участников движения "Голос" или оппозиционных изданий "Проект.Медиа" и "Важные истории" – в итоге в реестр включены не все".

"Можно лишь предположить, что определяющим фактором [для признания иностранным агентом] становится оппозиционная деятельность, конфликт между изданием и чиновником и т.д. " – так завершается отчетный документ ГРЧЦ по "иноагентам".

Как пример "конфликта" в отчете и самой таблице приводится объявление "иностранным агентом" в мае 2021 года делового издания VTimes, созданного бывшими сотрудниками "Ведомостей". В таблице напротив VTimes в графе для комментариев написано "конфликт", а в поясняющем документе отдельно указано, что VTimes – это медиа, на "журналистку которого был подан иск в суд от ПАО "Роснефть".

В 2022 году сотрудники ГРЧЦ начали составлять "иноагентские" справки и по телеграм-каналам: "Система" обнаружила в утечке документы о канале "Сирена", который создали соратники Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией, и о канале "Можем объяснить" (создан на базе канала "Открытых медиа" Михаила Ходорковского).

"Колокол звонит и по тебе"

До конца октября 2021 года, то есть в том же месяце, когда были составлены упомянутые выше таблица и "иноагентский" отчет, сотрудники ГРЧЦ написали еще 50 справок. Помимо издания Znak.com, писателя Виктора Шендеровича, художницы и бывшей политзаключенной Юлии Цветковой, в новых документах появились звезды молодежного шоу-бизнеса: рэпер Алишер Моргенштерн, объявленный "иноагентом" в мае 2022 года, видеоблогеры Николай Соболев, Марьяна Рожкова (Марьяна Ро) и Эльдар Джарахов. Минюст объявил Соболева "иноагентом" 3 февраля 2023 года.

Анализируя утечку из ГРЧЦ, "Система" выяснила, что "иноагентская" справка составлялась и по юмористическому ютуб-каналу комика Александра Гудкова "Чикен Карри" (самые популярные шоу на канале – "Лига плохих шуток" и "Comment Out"). А загадочный автор "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов, про которого многие думали, что его не существует, стал фигурантом такой справки еще в августе 2021 года – за два месяца до выхода первых расследований о нем и более чем за год до признания его "иноагентом".

Среди "иноагентских" справок нам удалось найти те, в которых фигурируют лояльные Кремлю люди или организации. 8 августа 2021 года сотрудники ГРЧЦ написали, например, отчет про бывшую соведущую пропагандиста Владимира Соловьева на радио "Вести FM" Анну Шафран , несмотря на то, что та публично радовалась, когда список "иноагентов" пополнили Александр Невзоров, Алексей Венедиктов, Сергей Пархоменко, Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза-младший. Радовалась и называла их "иноагентство" закономерным, ведь эти люди, по мнению Шафран, "занимались вредительством в отношении России".

Не избежал справки и принадлежащий "православному олигарху" Константину Малофееву телеканал "Царьград" и возглавляемое им же общественное движение "Двуглавый орел" . В октябре были составлены справки о "патриотическом" издании Regnum и его тогдашнем главреде Модесте Колерове. К моменту публикации никого из них "иноагентами" не признали, но в ноябре 2022 года Колерова отстранили от должности, а новым главным редактором стала журналистка Марина Ахмедова.

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Летом 2022 года глава Роскомнадзора Андрей Липов подпал под санкции Евросоюза. А 16 декабря уже и сам Роскомнадзор был включен в санкционный список Евросоюза за проведение "государственной политики цензуры по отношению к независимым СМИ". Также в документе ЕС сказано, что РКН "несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

"Дочке" Роскомнадзора ГРЧЦ пока что удалось избежать санкций.

Спустя четыре дня после того, как "Киберпартизаны" опубликовали скриншоты части внутренних документов ГРЧЦ, сотрудники службы мониторинга активно обсуждали в рабочих телеграм-чатах "признание", которое внезапно обрушилось на их предприятие. "Вышли из тени, – иронизировал дежурный специалист. – Дальше – ЧВК ГРЧЦ и собственный центр. И кувалда".

В Главном радиочастатотном центре не ответили ни на один вопрос "Системы".