В Армении задержаны 7 человек по подозрению в подготовке теракта

Полиция Армении задержала по подозрению в подготовке теракта семь человек, связанных с пророссийской оппозиционной партией. В их домах проведены обыски.

Как пишет Reuters, задержанные являются членами партии Армянская революционная федерация (АРФ), также известной как Дашнакцутюн. Эта партия входит в пророссийскую парламентскую коалицию "Альянс Армения" под руководством бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Следственный комитет Армении сообщил, что задержаны семь человек, одному из них уже предъявлено обвинение в подготовке террористического акта. Имена задержанных не раскрываются. По информации АРФ, обыски продолжаются в домах ряда депутатов, один парламентарий и сын другого арестованы.

Оппозиция назвала происходящее политически мотивированным преследованием и осудила действия властей.

Аресты совпали со встречей в Абу-Даби между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, посвященной обсуждению деталей мирного соглашения, которое должно положить конец конфликту между двумя странами.

С момента прихода к власти в Армении после массовых протестов в 2018 году Пашинян взял курс на сближение с Западом, отдалившись от традиционного союзника — России.

В последние недели в Армении усилилось давление на политических оппонентов и критиков действующего политического руководства. Под удар попали как представители оппозиции, так и видные общественные деятели, в том числе архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт (в миру — Вазген Галстанян). Их обвиняют в подготовке государственного переворота, что они категорически отвергают.