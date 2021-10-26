В Астрахани троих cвидетелей Иеговы приговорили к 8 годам колонии

Суд в Астрахани приговорил троих последователец Церкви cвидетелей Иеговы к восьми годам колонии, а ещё одну верующую — к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета.

По версии ведомства, они после запрета организации в 2017 году и до задержания в июне 2020 года "продолжили организовывать собрания", "использовали меры конспирации, в том числе видео-конференц-связь", занимались распространением экстремистской литературы.

Дело четверых свидетелей с июня рассматривал суд в Астрахани. Актёра театра кукол Рустама Диарова, строителя Евгения Иванова и сварщика Сергея Кликунова обвиняли в создании экстремистской организации и сборе средств на её работу. Жену Иванова Ольгу обвиняли в участии в общине. Диаров, Иванов и Кликунов с июня прошлого года находятся в СИЗО, Ольга Иванова – под домашним арестом.

"Реальное лишение свободы для женщины и реальные тюремные сроки до 8 лет для мужчин являются ещё одним доказательством растущей жестокости в кампании против Свидетелей Иеговы", - заявил руководитель правозащитного центра "Сова" Александр Верховский.

В Amnesty International заявили, что потрясены известием об очередном суровом приговоре по обвинению в“ экстремизме в отношении четырех свидетелей в Астрахани. Это один из самых суровых приговоров, вынесенных свидетелям Иеговы в России с тех пор, как Верховный суд в 2017 году признал организацию экстремистской и запретил её. Правозащитники призвали российские власти немедленно освободить астраханских свидетелей Иеговы, которых преследуют исключительно за мирное осуществление свободы религии и выражения мнений. "Это колесо репрессий против свидетелей Иеговы в России должно немедленно остановиться", - заявляют в Amnesty International.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека назвал признание Свидетелей экстремистами "чушью".

Несмотря на это, в России против Свидетелей Иеговы заведены 257 уголовных дел. 559 верующим предъявлены обвинения, 70 человек находятся в заключении, подсчитано на сайте организации.