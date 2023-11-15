В Аткарске вернувшийся с войны провёл урок в школе и избил прохожих

В городе Аткарск Саратовской области приехавший в отпуск участник боевых действий в Украине Дмитрий Кирюхин избил нескольких прохожих, нанеся им тяжкие телесные повреждения. За несколько часов до этого он провёл "Уроки мужества" в местной школе, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

На видео, которое опубликовало СМИ, Кирюхин вечером 14 ноября выходит из автомобиля возле дома по улице Советская, в котором проживает, и без повода нападает на одного из своих соседей, избивая его до потери сознания. На шум прибегает жена пострадавшего, которая пытается позвать на помощь, но военный избивает и её. Также он нападает на женщину, которая выходит из его же машины и пытается помешать расправам. Затем Кирюхин кричит на всю улицу, что убьёт всех жильцов дома.

В результате происшествия женщину, которая пыталась защитить от избиения своего мужа, госпитализировали с переломом височной части черепа. У её супруга также пробита голова. Пострадавшая написала заявление в полицию, но опасается, что Дмитрий Кирюхин вернётся на войну и избежит наказания.

По данным "Осторожно, новости", до войны в Украине Кирюхин служил в полиции, откуда был уволен за злоупотребление алкоголем. После этого он подписал контракт с Минобороны и служил в Сирии, за что получил медаль "За воинскую доблесть" II степени. Из Украины военный приехал 13 ноября. Уже на следующий день он посетил школу № 6, где рассказал детям об участии в боевых действиях. "Ребята увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине - это качества патриота и настоящего гражданина России", - отчитались о встрече в администрации района.