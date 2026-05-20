В Австрии экс-разведчика признали виновным в шпионаже в пользу России

Бывшего сотрудника австрийской контрразведки 63-летнего Эгисто Отта признали виновным по делу о шпионаже в пользу России. Суд в Вене приговорил его к четырем годам и одному месяцу лишения свободы, сообщает Reuters. Отт вину не признал.

Прокуратура утверждает, что Отт передавал закрытую информацию и помогал получать данные из полицейских баз.

Отт находился под следствием по делу о шпионаже с 2017 года. В 2021 году Отта поместили под стражу, позже освободили. В 2024 году его вновь арестовали, но Высший кассационный суд Вены постановил освободить бывшего разведчика, не увидев риска новых преступлений.

Австрийские следователи также утверждают, что Отт был связан с бывшим топ-менеджером немецкой компании Wirecard Яном Марсалеком. По версии следствия, Марсалек координировал деятельность группы граждан Болгарии, задержанных в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России. После краха Wirecard в 2020 году Марсалек, по данным СМИ, уехал в Россию.

В Кремле ранее заявляли, что не знают подробностей истории вокруг Марсалека.

Процесс стал одним из крупнейших шпионских дел в современной истории Австрии и вновь привлек внимание к российской разведывательной активности в стране, отмечает Reuters.

