В Азербайджане задержаны более 10 журналистов и оппозиционеров

В Азербайджане в среду были задержаны девять журналистов, связанных с независимым интернет-телеканалом Toplum TV, а также не менее трёх политических активистов. Это произошло после обысков в редакции Toplum и дома у задержанных. Об обысках и задержаниях их близкие сообщили Би-би-си и Азербайджанской службе Радио Свобода. МВД Азербайджана комментариев не даёт.

Обыск в редакции Toplum TV в Баку начался утром. Родственники журналистов рассказали, что их увезла полиция и связи с ними нет. Главный редактор Toplum Хадиджа Исмаил заявила, что не знает, что могло стать причиной преследования, и что никаких юридических оснований для возбуждения дел против Toplum нет. "Мы не были замешаны ни в каком преступлении и не совершали никаких противозаконных действий, – сказала она. – Это всего лишь очередной шаг на волне репрессий в стране".

Азербайджанская служба Радио Свобода уточняет, что после обыска в своём доме был задержан сотрудник Toplum Фарид Исмаилилов. В ходе обыска, по словам родственников, было изъято более трёх тысяч евро, причём Исмаилилов заявил, что эти деньги не принадлежат ему. Другой обыск прошёл в квартире гражданского активиста Акифа Гурбанова, он также был задержан. Полиция не позволила адвокатам как Гурбанова, так и Исмаилилова присутствовать при обысках.

Toplum TV – независимое интернет-телевидение. Помимо прочего, оно публикует расследования нарушения прав человека и коррупции в Азербайджане.

Три задержанных активиста – Акиф Гурбанов, Араз Алиев и Руслан Иззетли – принадлежат к общественному движению "Платформа III Республики". Оно выступает за ограничение власти президента и переход Азербайджана к парламентской форме правления. В офисе движения тоже прошёл обыск.